рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 1102 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 2048 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 69410 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 86107 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 35858 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 35919 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 32380 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 26536 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 28274 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки

Київ • УНН

 • 8 перегляди

У 2026 році змінюються вимоги до заробітної плати для надання відстрочки працівникам критично важливих підприємств, вона зросте до 21617,5 гривень. Це зумовлено збільшенням мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня становитиме 8647 гривень.

У 2026 році змінилися вимоги до заробітної плати для надання відстрочки для працівників критично важливих підприємств. Якщо у 2025 році зарплата працівника для бронювання мала становити 20 тис. гривень, то цього року зарплата працівника має становити 21617,5 гривень, що зумовлено збільшенням мінімальної заробітної плати, пише УНН

Деталі 

Відповідно до постанови уряду №76, визначення підприємства критично важливим визначається за наступними критеріями: 

  • загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, та сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро;
    • сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро;
      • підприємство, установа, організація має стратегічне значення для економіки і безпеки держави (з детальним переліком можна ознайомитися за посиланням); 
        • підприємство, установа, організація має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади (визначається органами місцевою владою);
          • відсутність заборгованості із сплати податків до державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
            • підприємство, установа, організація є резидентом Дія Сіті;
              • підприємство є постачальником електронних комунікаційних послуг з використанням мереж мобільного зв’язку, середньомісячний розмір чистого доходу якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 200 млн гривень або постачальником електронних комунікаційних послуг з використанням мереж фіксованого зв’язку, середньомісячний розмір чистого доходу якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 20 млн гривень. 

                Бронювання працівників: запроваджено нові правила для інноваційних підприємств19.11.25, 11:24 • 6625 переглядiв

                Зазначимо, що для того, щоб отримати статус критично важливого підприємства, необхідно відповідати трьом умовам, з яких дві обов’язкові - середня зарплата працівників має становити не менше 2,5 мінімальних зарплат та відсутність заборгованості зі сплати податків і ЄСВ. 

                Третій критерій підприємство обирає саме з вище перерахованих. 

                До слова, у 2025 році мінімальна зарплата становила 8 тис. гривень, а тому зарплата працівників мала становити 20 тис. гривень. Відповідно до закону "Про Державний бюджет на 2026 рік", мінімальна зарплата з 1 січня буде 8647 гривень, а тому для того, щоб забронювати працівника, його заробітна плата має становити вже 21617,5 гривень. 

                Якщо ж мова йде про державні або комунальні підприємства, то місячний заробіток має бути не меншим за розмір середньої зарплати в регіоні за 4-й квартал 2021 року. Наприклад, у Києві це 15,7 тис. гривень.

                Міноборони затвердило критерії для визначення критично важливих підприємств ОПК06.11.25, 17:25 • 3513 переглядiв

                Також у грудні Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання працівників, за якими підприємства оборонно-промислового комплексу отримали можливість бронювати працівників строком на 45 календарних днів, які мають порушення правил військового обліку. 

                Рада дозволила критичним підприємствам бронювати працівників з проблемами з військовим обліком09.10.25, 12:26 • 3510 переглядiв

                Для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. 

                Окрім того, за новими правилами критично важливі компанії тепер можуть дати відстрочку необмеженій кількості чоловіків (раніше більшість роботодавців могли забронювати лише 50% співробітників). Оформити таке бронювання можливе лише раз на рік.

                В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки08.12.25, 11:30 • 11886 переглядiв

                Павло Башинський

