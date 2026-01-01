Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки

У 2026 році змінилися вимоги до заробітної плати для надання відстрочки для працівників критично важливих підприємств. Якщо у 2025 році зарплата працівника для бронювання мала становити 20 тис. гривень, то цього року зарплата працівника має становити 21617,5 гривень, що зумовлено збільшенням мінімальної заробітної плати, пише УНН.

Відповідно до постанови уряду №76, визначення підприємства критично важливим визначається за наступними критеріями:

загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, та сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро;

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро;

підприємство, установа, організація має стратегічне значення для економіки і безпеки держави (з детальним переліком можна ознайомитися за посиланням);

підприємство, установа, організація має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади (визначається органами місцевою владою);

відсутність заборгованості із сплати податків до державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

підприємство, установа, організація є резидентом Дія Сіті;

підприємство є постачальником електронних комунікаційних послуг з використанням мереж мобільного зв’язку, середньомісячний розмір чистого доходу якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 200 млн гривень або постачальником електронних комунікаційних послуг з використанням мереж фіксованого зв’язку, середньомісячний розмір чистого доходу якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 20 млн гривень.

Зазначимо, що для того, щоб отримати статус критично важливого підприємства, необхідно відповідати трьом умовам, з яких дві обов’язкові - середня зарплата працівників має становити не менше 2,5 мінімальних зарплат та відсутність заборгованості зі сплати податків і ЄСВ.

Третій критерій підприємство обирає саме з вище перерахованих.

До слова, у 2025 році мінімальна зарплата становила 8 тис. гривень, а тому зарплата працівників мала становити 20 тис. гривень. Відповідно до закону "Про Державний бюджет на 2026 рік", мінімальна зарплата з 1 січня буде 8647 гривень, а тому для того, щоб забронювати працівника, його заробітна плата має становити вже 21617,5 гривень.

Якщо ж мова йде про державні або комунальні підприємства, то місячний заробіток має бути не меншим за розмір середньої зарплати в регіоні за 4-й квартал 2021 року. Наприклад, у Києві це 15,7 тис. гривень.

Також у грудні Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання працівників, за якими підприємства оборонно-промислового комплексу отримали можливість бронювати працівників строком на 45 календарних днів, які мають порушення правил військового обліку.

Для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.

Окрім того, за новими правилами критично важливі компанії тепер можуть дати відстрочку необмеженій кількості чоловіків (раніше більшість роботодавців могли забронювати лише 50% співробітників). Оформити таке бронювання можливе лише раз на рік.

