Бронювання працівників: запроваджено нові правила для інноваційних підприємств
Київ • УНН
До постанови №76 внесено нові критерії бронювання військовозобов'язаних для критично важливих оборонних інноваційних підприємств. Кількість заброньованих осіб тепер обмежена показниками, визначеними у договорах з Міноборони.
До постанови №76, яка регулює порядок бронювання військовозобов’язаних, внесено нові критерії. Зміни стосуються критично важливих оборонних інноваційних підприємств, що працюють за договорами з Міноборони. Про це повідомляє голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександр Федієнко у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Деталі
Для підприємств, які виконують оборонні інноваційні розробки за контрактами з Міноборони, введено нове правило. Кількість військовозобов’язаних, яких можна забронювати, тепер не може перевищувати граничні показники, визначені безпосередньо в договорі з міністерством. Це обмеження стане обов’язковим для всіх компаній, що мають статус критично важливих у цьому секторі.
"До переліку підприємств, які можуть бути визначені критично важливими, додано: підприємства, що розробляють оборонні інновації та військову техніку без використання бюджетних коштів, за договорами з Міноборони", - йдеться у дописі.
Оновлені критерії мають впорядкувати процес бронювання та забезпечити підтримку підприємств, які створюють сучасні оборонні технології.
Нагадаємо
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду громадян України за кордон. Заборона стосуватиметься заброньованих осіб до завершення воєнного стану та мобілізації.