Бронирование работников: введены новые правила для инновационных предприятий
Киев • УНН
В постановление №76, регулирующее порядок бронирования военнообязанных, внесены новые критерии. Изменения касаются критически важных оборонных инновационных предприятий, работающих по договорам с Минобороны. Об этом сообщает глава подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве Александр Федиенко в своем телеграм-канале, передает УНН.
Подробности
Для предприятий, выполняющих оборонные инновационные разработки по контрактам с Минобороны, введено новое правило. Количество военнообязанных, которых можно забронировать, теперь не может превышать предельные показатели, определенные непосредственно в договоре с министерством. Это ограничение станет обязательным для всех компаний, имеющих статус критически важных в этом секторе.
"В перечень предприятий, которые могут быть определены критически важными, добавлены: предприятия, разрабатывающие оборонные инновации и военную технику без использования бюджетных средств, по договорам с Минобороны", - говорится в сообщении.
Обновленные критерии должны упорядочить процесс бронирования и обеспечить поддержку предприятий, создающих современные оборонные технологии.
Напомним
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает расширить основания для временного ограничения выезда граждан Украины за границу. Запрет будет касаться забронированных лиц до завершения военного положения и мобилизации.