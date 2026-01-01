Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-Лаго
Киев • УНН
Дональд и Мелания Трамп устроили новогоднюю вечеринку в Мар-а-Лаго, где президент провел благотворительный аукцион. Картина Иисуса была продана за 2,75 миллиона долларов.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп стали хозяевами новогодней вечеринки в Мар-а-Лаго. Во время мероприятия Трамп кратко пообщался с журналистами, сделал несколько публичных заявлений и принял участие в благотворительном аукционе. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.
Детали
Новогодняя вечеринка состоялась в среду вечером в резиденции Мар-а-Лаго. Первая леди появилась в серебряном костюме и туфлях на каблуках Louboutin с серебряными гвоздиками, а Дональд Трамп был одет в традиционный смокинг.
Проходя по черной дорожке, президент озвучил свое новогоднее пожелание.
Мир. Мир на земле
Во время короткого общения с журналистами он уклонился от вопроса о возможном направлении американских войск в Украину в рамках гарантий безопасности. Также президент не ответил на вопрос о роли ЦРУ в атаке беспилотника в Венесуэле.
Спасибо
Среди гостей вечеринки были Руди Джулиани, Жанин Пирро, генеральный директор MyPillow и кандидат в Сенат США Майк Линделл, режиссер Бретт Ратнер, а также министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. На мероприятии также заметили детей президента Дональда Трампа-младшего, Эрика и Бэррона. Дональда Трампа-младшего президент поздравил со сцены с днем рождения.
Внутри Трамп выступил ведущим благотворительного аукциона, во время которого продали картину Иисуса художницы Ванессы Горабуэны. Лот ушел с молотка за 2,75 миллиона долларов. Президент пошутил, что готов подписать картину, если ее продадут дороже.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру, но не ценой собственной государственности. Он подчеркнул, что только давление может заставить россию прекратить войну, которая длится 1407 дней.