Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-Лаго

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Дональд и Мелания Трамп устроили новогоднюю вечеринку в Мар-а-Лаго, где президент провел благотворительный аукцион. Картина Иисуса была продана за 2,75 миллиона долларов.

Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп стали хозяевами новогодней вечеринки в Мар-а-Лаго. Во время мероприятия Трамп кратко пообщался с журналистами, сделал несколько публичных заявлений и принял участие в благотворительном аукционе. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

Новогодняя вечеринка состоялась в среду вечером в резиденции Мар-а-Лаго. Первая леди появилась в серебряном костюме и туфлях на каблуках Louboutin с серебряными гвоздиками, а Дональд Трамп был одет в традиционный смокинг.

Проходя по черной дорожке, президент озвучил свое новогоднее пожелание.

Мир. Мир на земле

 - сказал Трамп.

Во время короткого общения с журналистами он уклонился от вопроса о возможном направлении американских войск в Украину в рамках гарантий безопасности. Также президент не ответил на вопрос о роли ЦРУ в атаке беспилотника в Венесуэле.

Спасибо

- сказал Трамп, заходя на вечеринку вместе с Меланией и приглашая журналистов присоединиться.

Среди гостей вечеринки были Руди Джулиани, Жанин Пирро, генеральный директор MyPillow и кандидат в Сенат США Майк Линделл, режиссер Бретт Ратнер, а также министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. На мероприятии также заметили детей президента Дональда Трампа-младшего, Эрика и Бэррона. Дональда Трампа-младшего президент поздравил со сцены с днем рождения.

Внутри Трамп выступил ведущим благотворительного аукциона, во время которого продали картину Иисуса художницы Ванессы Горабуэны. Лот ушел с молотка за 2,75 миллиона долларов. Президент пошутил, что готов подписать картину, если ее продадут дороже.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру, но не ценой собственной государственности. Он подчеркнул, что только давление может заставить россию прекратить войну, которая длится 1407 дней.

Алла Киосак

