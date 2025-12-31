Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни

$42.390.17
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 1750 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 8928 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографики
10:25 • 13836 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском крае
10:12 • 15445 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 14941 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 14168 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13525 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 14934 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 28262 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничники
Популярные новости
В рф заявили о планах расширения буферной зоны Украины по приказу путина31 декабря, 08:33 • 11535 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 10024 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 7112 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 4586 просмотра
"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"12:55 • 6974 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 57304 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 59539 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 53882 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 81500 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 78210 просмотра
УНН Lite
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни15:46 • 70 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 4792 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 7324 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 10122 просмотра
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 20012 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Актер Мел Гибсон и Розалинд Росс расстались после девяти лет отношений. Пара, у которой есть 8-летний сын Ларс, планирует продолжать совместное воспитание.

Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни

Лауреат премии "Оскар" Мел Гибсон и Розалинд Росс расстались после девяти лет совместной жизни. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Представитель Гибсона подтвердил совместное заявление, предоставленное эксклюзивно PEOPLE во вторник, о том, что пара рассталась около года назад, но решила не делиться этой новостью публично до сих пор

- пишет издание.

Пара, которая начала встречаться в 2014 году, добавила, что планирует продолжать совместное воспитание своего 8-летнего сына Ларса

Хотя грустно завершать эту главу нашей жизни, мы благословлены прекрасным сыном и будем продолжать быть лучшими родителями

- написала пара в своем заявлении.

Гибсон известен в Голливуде как актер, режиссер и продюсер, который руководил жанром боевиков и драм, создав такие популярные фильмы, как "Патриот", "Кровавый отец" и "Храброе сердце", который в 1996 году получил "Оскар" за лучший фильм, а Гибсон - за лучшую режиссуру.

Напомним

В 2025 году ряд голливудских пар разорвали отношения, среди них Кэш Уоррен и Джессика Альба после 16 лет брака, а также Сидни Суини и Джонатан Давино, которые отменили свадьбу. Также разошлись Дакота Джонсон и Крис Мартин после 8 лет и помолвки.

