Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни

Лауреат премии "Оскар" Мел Гибсон и Розалинд Росс расстались после девяти лет совместной жизни. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Представитель Гибсона подтвердил совместное заявление, предоставленное эксклюзивно PEOPLE во вторник, о том, что пара рассталась около года назад, но решила не делиться этой новостью публично до сих пор - пишет издание.

Пара, которая начала встречаться в 2014 году, добавила, что планирует продолжать совместное воспитание своего 8-летнего сына Ларса

Хотя грустно завершать эту главу нашей жизни, мы благословлены прекрасным сыном и будем продолжать быть лучшими родителями - написала пара в своем заявлении.

Гибсон известен в Голливуде как актер, режиссер и продюсер, который руководил жанром боевиков и драм, создав такие популярные фильмы, как "Патриот", "Кровавый отец" и "Храброе сердце", который в 1996 году получил "Оскар" за лучший фильм, а Гибсон - за лучшую режиссуру.

Напомним

В 2025 году ряд голливудских пар разорвали отношения, среди них Кэш Уоррен и Джессика Альба после 16 лет брака, а также Сидни Суини и Джонатан Давино, которые отменили свадьбу. Также разошлись Дакота Джонсон и Крис Мартин после 8 лет и помолвки.