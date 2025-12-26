$41.930.22
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 5436 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 16850 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 13930 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 12370 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 15489 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 18005 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частини
Ексклюзив
08:30 • 33809 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 16699 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 31441 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках

Київ • УНН

 • 30 перегляди

У 2025 році низка голлівудських пар розірвала стосунки, серед них Кеш Воррен та Джессіка Альба після 16 років шлюбу, а також Сідні Суїні та Джонатан Давіно, які скасували весілля. Також розійшлися Дакота Джонсон і Кріс Мартін після 8 років та заручин.

Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках
Фото: freepik

Скасовані весілля, зниклі обручки та розлучення після багатьох років разом. УНН зібрали найгучніші розриви голлівудських пар, про які стало відомо у цьому році.

Деталі

Кеш Воррен та Джессіка Альба

Під час нещодавніх виходів у світ, Джесіку та Кеша бачили без обручок, а у медіа ширяться повідомлення про те, що пара нещодавно порвала стосунки та збирається подавати на розлучення. Акторка та продюсер були одружені 16 років та мають трьох дітей.

Джонатан Давіно та Сідні Суїні

Зірка "Ейфорії" Сідні та її наречений Джонатан скасували своє весілля ще у січні, однак про розрив стало відомо лише у березні. Джерела різних медіа стверджують, що всьому виною був щільний графік Сідні та її зосередженість на кар’єрі. Пара була в стосунках 7 років.

Рамі Малек та Емма Коррін

Рамі Малек та Емма Коррін розлучилися після майже двох років стосунків. Причина розриву не була названа, що не дивно, адже езважаючи на кілька публічних появ з моменту початку стосунків у 2023 році, і Рамі, і Емма воліли тримати свої стосунки в таємниці.

Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20.12.25, 20:35 • 36184 перегляди

Дакота Джонсон та Кріс Мартін

Акторка Дакота Джонсон та фронтмен Coldplay Мартін вперше почали стосунки у 2017 році та заручилися кілька років тому, але тепер їхні шляхи розійшлися і справжня причина розриву невідома. Вони були парою 8 років, а також, були заручені.

Кеті Перрі та Орландо Блум

Американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум поки підтверджують і не коментують чуток про своє розставання. Зате джерело, обізнане з ситуацією, пояснило, що ж спонукало зірок прийняти таке важке рішення. Зі слів інсайдера, Кеті та Орландо усвідомили, що саме так буде найкраще для їхньої спільної дочки, 4-річної Дейзі та залишилися друзями. Пара заручилися в 2019-му році, але до вівтаря так і не дісталися.

Шейлін Вудлі та Лукас Браво

Після майже шести місяців стосунків, акторка Шейлін Вудлі та Лукас Браво розлучилися. Причини такого рішення, пара не розголошує, натомість обоє видалили усі спільні фото у соціальних мережах.

Селена Гомес та Бенні Бланко одружилися в Санта-Барбарі: хто з зірок був на весіллі28.09.25, 02:41 • 17322 перегляди

Кіт Урбан та Ніколь Кідман

За повідомленнями ЗМІ, акторка Ніколь Кідман та музикант Кіт Урбан розлучаються та  живуть окремо з початку літа 2025 року, хоча офіційного підтвердження від пари поки що немає, але інсайдерські джерела підтверджують розрив, зазначаючи, що ініціатором, ймовірно, був Урбан, який переїхав, а акторка намагалася врятувати стосунки. 

Вони були одружені 19 років.

Джейкоб Елорді та Олівія Джейд Джануллі

Зірка серіалу "Ейфорія" Джейкоб Елорді та популярна інфлюенсерка Олівія Джейд, також більше не разом. За інформацією близьких до пари людей, їхню історію кохання завершено, і жодних планів на спільне майбутнє вони наразі не мають. Що саме стало причиною розриву, наразі не розголошується. Пара зустрічалась три роки.

Емі Шумер та Кріс Фішер

Емі та Кріс вирішили розлучитися, і Емі повідомила новину в Instagram, зазначивши, що, попри чутки, розрив стався "не тому, що я скинула кілька кілограмів і подумала, що можу завоювати баскетболіста, і не тому, що він гарячий шеф-кухар, лауреат премії "Борд Джеймс", який все ще може похвалитися". Пара розлучилась після семи років шлюбу.

Перегрін Пірсон та Софі Тернер

Акторка, зірка серіалу Гра Престолів Софі Тернер розійшлася зі своїм бойфрендом, Перегріном Пірсоном, який є спадкоємцем британських аристократів. Раніше він зустрічався з хрещеною донькою короля Чарльза, принцесою Греції та Данії Марією-Олімпією. Офіційної версії розриву стосунків у парі, наразі, невідомо, однак відомо, що вони були разом 18 місяців.

Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27.08.25, 12:12 • 262812 переглядiв

Алла Кіосак

