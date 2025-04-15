ФІФА анонсувала історичне 15-хвилинне шоу в перерві фіналу Чемпіонату світу 2026 на стадіоні MetLife. Кріс Мартін та менеджер
Coldplay допоможуть обрати артистів для виступу.
Британський гурт Coldplay встановив рекорд XXI століття за кількістю глядачів на стадіонних концертах в Індії. За два вечори
виступів на стадіоні Нарендра Моді концерти відвідали понад 223 000 фанатів.
Еппл Мартін, донька фронтмена Coldplay та Гвінет Пелтроу, дебютувала на Le Bal des Débutantes у сукні Valentino. Подія викликала неоднозначну реакцію через чутки про неналежну поведінку дівчини.
Coldplay випускає 10-й студійний альбом "Moon Music" 4 жовтня. Це концептуальний альбом про зв'язок людини з космосом, з
колабораціями Jay Z, Little Simz та інших, присвячений темам любові та надії.