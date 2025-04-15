Кріс Мартін

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21912 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 142571 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 129282 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 131185 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 128682 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130235 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193944 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77012 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164205 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Перерва фіналу ЧС-2026 буде яскравою: Coldplay готуватиме шоу для футбольних фанатів

ФІФА анонсувала історичне 15-хвилинне шоу в перерві фіналу Чемпіонату світу 2026 на стадіоні MetLife. Кріс Мартін та менеджер Coldplay допоможуть обрати артистів для виступу.

Спорт • 5 березня, 14:51 • 134991 перегляди

Coldplay встановили рекорд наймасштабніших стадіонних концертів XXI століття

Британський гурт Coldplay встановив рекорд XXI століття за кількістю глядачів на стадіонних концертах в Індії. За два вечори виступів на стадіоні Нарендра Моді концерти відвідали понад 223 000 фанатів.

УНН Lite • 28 січня, 09:09 • 135918 перегляди

Еппл Мартін викликала сенсацію на Балі дебютанток: фронтмен Coldplay зізнався, що ніколи не уявляв себе на цій події

Еппл Мартін, донька фронтмена Coldplay та Гвінет Пелтроу, дебютувала на Le Bal des Débutantes у сукні Valentino. Подія викликала неоднозначну реакцію через чутки про неналежну поведінку дівчини.

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Новий альбом Coldplay виходить у п'ятницю і знову об'єднує багато запрошених музикантів

Coldplay випускає 10-й студійний альбом "Moon Music" 4 жовтня. Це концептуальний альбом про зв'язок людини з космосом, з колабораціями Jay Z, Little Simz та інших, присвячений темам любові та надії.

УНН Lite • 3 жовтня, 15:58 • 95962 перегляди