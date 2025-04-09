ФИФА анонсировала историческое 15-минутное шоу в перерыве финала Чемпионата мира 2026 на стадионе MetLife. Крис Мартин и менеджер
Coldplay помогут выбрать артистов для выступления.
Британская группа Coldplay установила рекорд XXI века по количеству зрителей на стадионных концертах в Индии. За два вечера
выступлений на стадионе Нарендра Моди концерты посетили более 223 000 фанатов.
Эппл Мартин, дочь фронтмена Coldplay и Гвинет Пэлтроу, дебютировала на Le Bal des Débutantes в платье Valentino. Событие вызвало
неоднозначную реакцию из-за слухов о неподобающем поведении девушки.
Coldplay выпускает 10-й студийный альбом «Moon Music» 4 октября. Это концептуальный альбом о связи человека с космосом, с коллаборациями Jay Z, Little Simz и других, посвященный темам любви и надежды.