Крис Мартин

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Coldplay выпускает 10-й студийный альбом «Moon Music» 4 октября. Это концептуальный альбом о связи человека с космосом, с коллаборациями Jay Z, Little Simz и других, посвященный темам любви и надежды.