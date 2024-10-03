Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Несмотря на то, что Крис Мартин снова рассказал о возможном приближении конца своей группы в интервью новозеландскому радио на Apple Music 1, это пока официально не обсуждается.

Пишет УНН с ссылкой на DPA и Rai News.

Недавно фронтмен Крис Мартин вызвал ажиотаж своим заявлением о том, что двенадцатый альбом Coldplay станет последним для группы.

Очень важно, что у нас есть эта граница - подчеркнул он несколько дней назад в интервью Apple Music.

Сейчас Coldplay рекламируют свой десятый студийный альбом «Moon Music», релиз которого состоится 4 октября.

«Moon Music» - это запись, которая питается надеждой, оптимизмом и, прежде всего, любовью, говорится в пресс-релизе.

Чем старше я становлюсь, тем больше верю, что единственным спасением является любовь - говорит Мартин.

Конечно, существует много разных типов любви. Но этот альбом обо всех цветах любви. И это включает в себя научиться любить себя, несмотря на все безумные критические голоса внутри нас. Если вы можете сделать это - и если что быть самим собой не означает пытаться причинить вред другим - я думаю, что легче понять и любить всех остальных. В конце концов, мы видим любовь как открытость ко всему и ко всем людям - рассказал британец.

В новом альбоме Coldplay продолжают музыкальный курс, которым они преуспели на протяжении многих лет. От меланхоличного инди-рока ранних времен с «Yellow» и «The Scientist» осталось немного. Нежный голос Криса Мартина является единственной настоящей константой в звучании Coldplay. Сегодня группа, основанная в Лондоне, выступает за готовую к стадиону поп-музыку с элементами разнообразных жанров.

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Отмечается, что среди коллабораций в альбоме - Jay Z, le Little Simz и Brian Eno, а также писательница и активистка Maya Angelou, поэтесса-мемуаристка и защитница гражданских прав, не говоря уже о двух детях Мартина, Эппл и Моисей.

Песня «Moon Music», открывающая альбом, на самом деле больше всего напоминает меланхоличные Coldplay начала 2000-х, которыми они очаровали музыкальную прессу. Но затем британцы устраивают поп-фейерверк.

Среди него есть легкая, почти мечтательная «Feels Like I'm Falling In Love», которая сразу запоминается. Еще одна мелодия - «Good Feelings» с фанковым ритмом в стиле Chic. знаменитый Нил Роджерс подыгрывает и указан как один из авторов песни. В то же время, есть живой звук бойз-бэнда. Coldplay освоили его после совместного сингла с суперзвездами к-попа BTS («My Universe»).

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В общем указываете, что «Moon Music» - это концептуальный альбом, посвященный связи человека с космосом, рассказанный через темы любви, надежды и экзистенциального удивления.

Еще появилась информация, что после «Moon Music» выйдет еще два лонгплея, после чего Coldplay могут действительно полностью распасться.

Для Мартина это по крайней мере логичный шаг:

Есть только семь книг о Гарри Поттере. Есть только двенадцать с половиной альбомов Битлз и примерно столько же Боба Марли, все они наши герои - сообщил лидер Coldplay.

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