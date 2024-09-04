Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Сэр Элтон Джон признался, что у него осталось "ограниченное зрение" на один глаз из-за "тяжелой инфекции". Британская рок-звезда продолжает лечение, которое будет длительным

Пишет УНН со ссылкой на BBC News.

Сэр Элтон Джон говорит, что после "тяжелой" инфекции у него осталось "лишь ограниченное зрение" на один глаз.

77-летний легенда музыки сказал, что он исцеляется от инфекции, но его выздоровление займет определенное время.

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Я выздоравливаю, но это чрезвычайно медленный процесс, и понадобится время, чтобы зрение вернулось к моему пораженному глазу. Я "очень благодарен замечательной команде врачей и медсестер, а также моей семье, которая так хорошо обо мне заботилась - сообщил он.

Дополнение

В прошлом году сэр Элтон дал последнее шоу своего прощального тура в Великобритании перед около 120 000 зрителей на фестивале Гластонбери.

Напомним,

УНН передавал, что Элтон Джон выставил на аукционе Christie's в феврале 2024 года личные вещи стоимостью 10 миллионов долларов, включая винтажную одежду, Bentley и ценные фотографии.