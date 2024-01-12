Елтон Джон у лютому виставить на аукціон особисті речі вартістю $10 млн
Київ • УНН
Елтон Джон виставляє на аукціон Christie's у лютому особисті речі вартістю 10 мільйонів доларів, включаючи вінтажний одяг, Bentley і цінні фотографії.
Британський співак Елтон Джон виставить на аукціон близько 900 лотів вартістю $10 млн, усі лоти – його особисті речі. Про це 11 січня повідомляє агентство Bloomberg, передає УНН.
У лоти входитиме все: від пари срібних черевиків співака на платформі 1970-х років до дводверного кабріолета Bentley 1990 року (від $25 тис. до $35 тис.)
Аукціон проводитиме будинок Christie's, він пройде з 21 по 23 лютого у Нью-Йорку.
Серед лотів: годинник Rolex Daytona з 18-каратного золота, діамантів та помаранчевих сапфірів з леопардовим циферблатом та браслетом. Його вартість оцінюється від 40 до 60 тис. доларів.
Крім того, на аукціоні буде представлений одяг та предмети від бренду Versace, всього близько 70 лотів.
Наприклад, червоно-чорно-золотий столовий сервіз Versace Medusa Red вартістю від $4 до $6 тис. та величезна кількість сорочок. Один лот, що складається із шести шовкових сорочок Versace 1993 року оцінюється в $4–$6 тис.
Головною частиною аукціону стануть 360 фотографій різної тематики із великої колекції Елтона Джона, присвячені соціальним темам ХХ століття, а також повоєнні фотографії сучасного мистецтва, представлені у провідних міжнародних галереях.
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Наприклад, ціна за фотографію Гурскі 2004 року, Dior Homme, варіюється від $300 до $500 тис. Дві фотографії Єлизавети I та Річарда I, зроблені Сугімото в 1999 році, оцінюються від $50 до $70 тис. за кожну.