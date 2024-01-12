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Елтон Джон у лютому виставить на аукціон особисті речі вартістю $10 млн

Елтон Джон у лютому виставить на аукціон особисті речі вартістю $10 млн

Київ • УНН

 • 27815 перегляди

Елтон Джон виставляє на аукціон Christie's у лютому особисті речі вартістю 10 мільйонів доларів, включаючи вінтажний одяг, Bentley і цінні фотографії.

Британський співак Елтон Джон виставить на аукціон близько 900 лотів вартістю $10 млн, усі лоти – його особисті речі. Про це 11 січня повідомляє агентство Bloomberg, передає УНН.

У лоти входитиме все: від пари срібних черевиків співака на платформі 1970-х років до дводверного кабріолета Bentley 1990 року (від $25 тис. до $35 тис.)

йдеться у статті

Аукціон проводитиме будинок Christie's, він пройде з 21 по 23 лютого у Нью-Йорку.

Серед лотів: годинник Rolex Daytona з 18-каратного золота, діамантів та помаранчевих сапфірів з леопардовим циферблатом та браслетом. Його вартість оцінюється від 40 до 60 тис. доларів.

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Крім того, на аукціоні буде представлений одяг та предмети від бренду Versace, всього близько 70 лотів.

Наприклад, червоно-чорно-золотий столовий сервіз Versace Medusa Red вартістю від $4 до $6 тис. та величезна кількість сорочок. Один лот, що складається із шести шовкових сорочок Versace 1993 року оцінюється в $4–$6 тис.

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Головною частиною аукціону стануть 360 фотографій різної тематики із великої колекції Елтона Джона, присвячені соціальним темам ХХ століття, а також повоєнні фотографії сучасного мистецтва, представлені у провідних міжнародних галереях.

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Наприклад, ціна за фотографію Гурскі 2004 року, Dior Homme, варіюється від $300 до $500 тис. Дві фотографії Єлизавети I та Річарда I, зроблені Сугімото в 1999 році, оцінюються від $50 до $70 тис. за кожну.

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