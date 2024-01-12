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Элтон Джон в феврале выставит на аукцион личные вещи стоимостью $10 млн

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 01:50  •  14709 просмотра

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Элтон Джон выставляет на аукцион Christie's в феврале личные вещи стоимостью 10 миллионов долларов, включая винтажную одежду, Bentley и ценные фотографии.

Британский певец Элтон Джон выставит на аукцион около 900 лотов стоимостью $10 млн, все лоты - его личные вещи. Об этом 11 января сообщает агентство Bloomberg, передает УНН.

В лоты будет входить все: от пары серебряных ботинок певца на платформе 1970-х годов до двухдверного кабриолета Bentley 1990 года (от $25 тыс. до $35 тыс.)

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Аукцион будет проводить дом Christie's, он пройдет с 21 по 23 февраля в Нью-Йорке.

Среди лотов: часы Rolex Daytona из 18-каратного золота, бриллиантов и оранжевых сапфиров с леопардовым циферблатом и браслетом. Их стоимость оценивается от 40 до 60 тыс. долларов.

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Кроме того, на аукционе будет представлена одежда и предметы от бренда Versace, всего около 70 лотов.

Например, красно-черно-золотой столовый сервиз Versace Medusa Red стоимостью от $4 до $6 тыс. и огромное количество рубашек. Один лот, состоящий из шести шелковых рубашек Versace 1993 года оценивается в $4-$6 тыс.

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Главной частью аукциона станут 360 фотографий различной тематики из обширной коллекции Элтона Джона, посвященные социальным темам ХХ века, а также послевоенные фотографии современного искусства, представленные в ведущих международных галереях.

Элтон Джон сообщил о завершении карьеры во время концерта в Стокгольме09 июль 2023, 11:51 • 596432 просмотра

Например, цена за фотографию Гурски 2004 года, Dior Homme, варьируется от $300 до $500 тыс. Две фотографии Елизаветы I и Ричарда I, сделанные Сугимото в 1999 году, оцениваются от $50 до $70 тыс. за каждую.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Культура
Елтон Джон у лютому виставить на аукціон особисті речі вартістю $10 млн
Elton John to auction personal belongings worth $10 million in February
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Элтон Джон в феврале выставит на аукцион личные вещи стоимостью $10 млн

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