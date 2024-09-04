Елтон Джон переніс важку інфекцію, яка залишила його з "обмеженим зором на одне око"
Київ • УНН
77-річний музикант Елтон Джон повідомив про обмежений зір на одне око через важку інфекцію. Він проходить тривале лікування і висловлює вдячність медичному персоналу та родині за підтримку.
Сер Елтон Джон зізнався, що у нього залишився "обмежений зір" на одне око через "важку інфекцію". Британська рок-зірка продовжує лікування, яке буде тривалим.
Пише УНН із посиланням на BBC News.
Сер Елтон Джон каже, що після "важкої" інфекції у нього залишився "лише обмежений зір" на одне око.
77-річний легенда музики сказав, що він зцілюється від інфекції, але його одужання займе певний час.
Елтон Джон повідомив про завершення кар’єри під час концерту у Стокгольмі09.07.23, 14:51 • 596727 переглядiв
Я одужую, але це надзвичайно повільний процес, і знадобиться час, щоб зір повернувся до мого ураженого ока. Я "дуже вдячний чудовій команді лікарів і медсестер, а також моїй родині, яка так добре про мене піклувалася
Доповнення
Минулого року сер Елтон дав останнє шоу свого прощального туру у Великобританії перед близько 120 000 глядачів на фестивалі Гластонбері.
Нагадаємо
УНН передавав, що Елтон Джон виставив на аукціоні Christie's у лютому 2024 року особисті речі вартістю 10 мільйонів доларів, включаючи вінтажний одяг, Bentley і цінні фотографії.