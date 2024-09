Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Церемония вручения премии MTV Video Music Awards 2024 прошла в среду вечером под выступления таких звезд, как Тейлор Свифт, Чаппел Роан и Сабрина Карпентер, сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Шоу, которое вела Меган Ти Сталлион, включало яркие выступления LL Cool J, Eminem, Шон Мендес, Кэти Перри, Бенсон Бун, Anitta, Karol G, Камила Кабельо, Halsey и другие.

Свифт возглавила список победителей, получив в общей сложности семь наград из 12 номинаций, включая награды "Артист года" и "Песня лета". Вечер был примечателен тем, что она превзошла рекорд Бейонсе по количеству сольных побед VMA, одержав 30 побед против 26 у Бейонсе (Бейонс имеет еще две с Destiny's Child, а также две с ее мужем Jay-Z в составе The Carters). Свифт также стала первым артистом, который когда-либо выигрывал награду "Видео года" пять раз.

Eminem, Tyla и Меган Ти Сталлион разделили второе место по количеству побед, получив по два "лунных человека" каждый. Eminem забрал домой статуэтку за лучший хип-хоп и лучшие визуальные эффекты за "Houdini", а Меган Ти Сталлион выиграла ее за лучшее художественное направление за "BOA" и лучшее популярное видео за "Mamushi". Tyla получила награды за лучшего нового исполнителя и лучший афробит за "Water".

Другие победители получили по одной награде, среди победителей были Дуа Липа, Ариана Гранде, Бенсон Бун, SZA, Билли Айлиш, Сабрина Карпентер, Lisa and Seventeen, среди других. Примечательно, что в кругу победителей была Бейонсе, чья песня "Cowboy Carter" недавно была исключена из номинаций на премию CMA Awards.

Eminem открыл шоу самореферентным исполнением песен Houdini и Somebody Save Me, отдавая дань уважения своему выступлению на VMA 2000 года, вызвав на сцену целую армию двойников. Кэти Перри показала необычайное исполнение некоторых из своих самых больших хитов и новых песен в рамках своего попурри на премии Video Vanguard Award, в то время как Камила Кабельо исполнила "Godspeed" в постановке в стиле селфи.

Сабрина Карпентер отправилась в "открытый космос" для своего выступления, исполнив попурри из песен из своего последнего альбома "Short n'Sweet". Певица спустилась со стропил на качелях под Please, Please, Please, Please, а затем перешла к Taste, танцуя с "инопланетянином" и "астронавтом" позади нее. Целая команда "астронавтов" вышла на сцену, когда она перешла к Espresso, танцуя в унисон, пока пела свой летний хит.

Чаппелл Роан вызвала воспоминания о средневековье, исполнив "Good Luck Babe". Одетая в доспехи и вооруженная арбалетом, певица возглавила группу танцоров-мужчин на фоне гигантского замка, полной луны и высоких ворот, которые вспыхнули настоящим огнем в начале выступления.

Fat Joe и DJ Khaled присоединились к Anitta, чтобы представить свой новый совместный альбом "Paradise", прежде чем она отделилась и спела дуэтом с Tiago PZK "Alegría", завершив выступление "Savage Funk". Шон Мендес дебютировал со своей новой песней Nobody Knows. Halsey представила свою рок-песню Ego вскоре после Rauw Alejandro. Дополнительные выступления были от LISA, Меган Ти Сталлион, Karol G, Ленни Кравитца, GloRilla, LL Cool J и Бенсона Буна. Также Teddy Swims и Jessie Murph исполнили свои хиты.