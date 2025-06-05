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Financial Times

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Киев • УНН

 • 1706 просмотра

рф активно выкупает детали советского производства по всему миру, чтобы не допустить их попадания в Украину.

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

россия развернула масштабную кампанию по возврату комплектующих, которые в свое время экспортировала в десятки стран мира. В фокусе – детали, критически важные для ремонта и обслуживания военной техники советского производства. Главная цель – не допустить, чтобы эти элементы попали в Украину. В то же время именно Украине сегодня жизненно необходимо выкупать все доступное оборудование и комплектующие – чтобы обеспечить военные нужды и сохранить боеспособность. Как именно происходит эта российская "обратная охота", какие страны становятся площадками для сделок и почему это имеет значение для Украины – рассказал заместитель генерального директора авиационной компании "Инкомпас" Андрей Минаков в эксклюзивном интервью для УНН.

Детали

Эксперты отмечают, что весь импорт и экспорт военной техники в рф контролируется государством. У них действует федеральная служба военно-технического сотрудничества, которая напрямую подчиняется президенту, а также все спецслужбы привлечены к контролю за перемещением вооружения и комплектующих. При этом в начале полномасштабного вторжения в Украину и на протяжении лет войны россия начала системную кампанию по выкупу за границей комплектующих к военной технике и вооружению, которые она сама же когда-то экспортировала.

В декабре 2022 года "Уралвагонзавод" выкупил у Мьянмы компоненты к танкам, которые ранее сам и поставлял. Это были прицелы и камеры для установки на танки на сумму 24 млн долларов. Они были экспортированы в Мьянму в 2019 году, а в 2022 году выкуплены обратно. Кроме того, в 2022 году российское КБ "Машиностроение" выкупило у министерства обороны Индии шесть комплектов для прицелов ночного видения для ракет класса "земля-воздух" на 150 тыс. долларов, которые были ранее экспортированы в Индию в 2013 году

– рассказывает Андрей Минаков.

Главная цель этих действий – не столько заполнить нехватку, сколько не допустить, чтобы эти образцы техники или запчасти попали в Украину. Дело в том, что большая часть украинского военного арсенала сформирована еще в советские времена – это касается как бронетехники, так и авиации. Ее обслуживание и ремонт требуют наличия совместимых запчастей, которых с каждым годом становится все меньше. Несмотря на то, что в Украине еще с 2014 года ведется работа над импортозамещением, из-за масштаба советского наследия на вооружении полноценной альтернативы этим комплектующим пока не существует.

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"У нас много предприятий, и их технологические процессы были созданы и настроены на обслуживание военной и авиационной техники советского производства. Быстро перестроить это производство на другие – европейские образцы – очень сложно. Нужны большие инвестиции. А для того, чтобы ремонтировать имеющуюся технику, нужны запчасти и их много хранилось на складах в Польше, Болгарии, Румынии, Сербии и т.д.", – объясняет эксперт.

То есть десятки лет назад россия по определенным экономическим или другим мотивам продавала комплектующие к военной технике советского производства другим странам, а после начала войны с Украиной начала резко искать пути и возможности, чтобы вернуть или выкупить их обратно и не допустить, чтобы соответствующие запасы были использованы для обслуживания украинского парка, которому они подходят. Поэтому любая попытка Украины получить доступ к запасным частям из третьих стран – в частности из бывших участников Варшавского договора или государств Азии и Африки – вызывает противодействие со стороны россии. Подобная практика происходит с военной техникой в собранном варианте.

"В Перу они поставляли очень много авиационной техники (Ми-17, Ми-25, Ми-29), которую сейчас выкупают или ведут переговоры о выкупе. С Анголой продолжаются переговоры о возвращении танков Т-72. С Зимбабве, куда в 2023 году поставили 18 вертолетов, также сейчас ведут переговоры, чтобы выкупить их обратно. Подобная практика – с Суданом и другими странами, куда ранее осуществлялись поставки: сейчас они активно ищут, что еще можно вернуть", – отмечает заместитель гендиректора компании "Инкомпас".

По словам Минакова в Европе Украина уже исчерпывает возможности для получения комплектующих запчастей, кроме того, эти процессы осложняются нормативными аспектами. В то же время россия использует все возможные способы и схемы, скупает комплектующие под видом ремонта или замены, фактически осуществляя скрытый импорт. В частности, в ЮАР, Анголе, Алжире и Перу действуют договоренности, которые позволяют рф возвращать старые образцы вооружения, иногда в обмен на новую технику. Такие же схемы применяются в отношении боеприпасов, сохранившихся в Индии, Пакистане, Китае и Корее.

Таким образом, в нынешних условиях, считает эксперт, Украине необходимо адаптироваться к реалиям: если существует возможность получить имеющиеся комплектующие, вооружение или боеприпасы – этим нужно пользоваться. Запрет на импорт советских или российских деталей, произведенных до 2022 года, лишь играет на руку россии, у которой таких ограничений нет и активно выкупает стратегические запасы. Если ситуацию не пересмотреть, это может привести к коллапсу в сфере ремонта военной техники и ослаблению обороноспособности Украины.

Напомним

Эксперты отмечают, что значительная часть украинского авиапарка и военной техники до сих пор базируется на советских образцах. В связи с этим среди ключевых задач отрасли – импортозамещение, развитие собственного производства и постепенный переход на западные технологии. Параллельно продолжается модернизация вооружения и интеграция западных систем управления, связи и защиты, что критически важно для безопасности экипажей и эффективности боевых операций. Среди основных вызовов специалисты называют затягивание законодательных изменений, отсутствие системных налоговых стимулов и несовершенство механизмов импортозамещения. Отрасли не хватает не только финансирования, но и гибких правовых инструментов, которые позволили бы оперативно реагировать на вызовы. Критически необходимо создать целостную законодательную инфраструктуру, которая обеспечит стабильную поддержку и устойчивое развитие украинской авиации.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Перу
Микоян МиГ-29
T-72
Ангола
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