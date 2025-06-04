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Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения
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Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

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Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Глава юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины подчеркивает риск потери отрасли, которая была одной из флагманских.

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

После начала полномасштабной войны с россией Украина фактически потеряла гражданскую авиацию как отдельную отрасль. Воздушное пространство страны закрыто, полеты остановлены, а большинство компаний, работавших на внутреннем рынке или обслуживавших рейсы из/в Украину, уничтожены или вынуждены были полностью изменить направление деятельности. Последствиями этого стала потеря наработок и технологий, которые развивались десятилетиями, а в ближайшей перспективе грозит потерей тысяч рабочих мест и высококвалифицированных кадров, возможностей для заработка, а главное – мощностей и ресурсов, необходимых для обороноспособности государства, что напрямую влияет на ход войны. Об этом эксклюзивно, в интервью УНН рассказал председатель юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины, адвокат Руслан Мельниченко.

Украина не просто потеряла авиационный рынок, а оказалась перед риском окончательной потери отрасли, которая десятилетиями считалась одной из флагманских в стране.

Мы потеряем эту отрасль. И потеряем не только технику, но и людей. Инженеры, пилоты, механики — уйдут из профессии или за границу. Мы больше не сможем восстановить производство, потеряем экспортные контракты, проиграем войну на уровне технологий. А еще — останемся без оборонной авиации

— заявил Руслан Мельниченко.

По состоянию на сейчас Украина использует для обороны страны более 300 единиц военной авиационной техники советского происхождения. Это вертолеты Ми-8, Ми-17, самолеты Антонова — все то, что сохранилось еще со времен СССР. И хотя Украина имеет инфраструктуру, квалифицированных специалистов и уникальные мощности для ее обслуживания, без доступа к комплектующим такая техника остановится. Кроме того, Украина могла бы стать хабом для обслуживания авиационной техники советского происхождения для третьих стран, что может формировать значительные поступления в бюджет. Потерять такую возможность заработка во время войны – "выстрелить себе в ногу".

Если авиационная отрасль Украины не достигнет общего решения относительно дальнейшей эксплуатации воздушных судов бывшего СССР, которые были спроектированы на территории рф, то эксплуатация указанных типов воздушных судов будет полностью остановлена. Фактически это будет означать потерю украинской авиационной школы, которая имеет советское согласование. Переход Украины на западную технику с отказом от эксплуатации разработанных в СССР воздушных судов полностью остановит отечественную авиационную отрасль

— пояснил адвокат.

Вместо того, чтобы поддержать критически важную для обороны страны отрасль, регуляторы часто создают дополнительные барьеры. Не хватает четких юридических норм по использованию советских деталей из третьих стран, а предприятия работают под постоянной угрозой уголовного преследования.

"Наша авиационно-техническая инфраструктура еще работает. Но предприятия — на грани выживания. Им нужны юридические гарантии, чтобы не бояться уголовной ответственности за импорт старых деталей, например, из Болгарии или Польши", — отмечает Руслан Мельниченко.

Полное импортозамещение невозможно полностью реализовать в ближайшие годы. Переход на западную технику и комплектующие требует лет, миллиардных инвестиций, политической воли и мощной государственной поддержки. В то же время Украина уже имеет технику, которая требует именно советских комплектующих, эта техника прямо сейчас эксплуатируется в гражданской и государственной авиации и от которой нельзя отказываться.

Стоит заметить, что экономическая эффективность эксплуатации, например, вертолетов советского производства демонстрирует чрезвычайно высокую рентабельность. Средний срок эксплуатации после капремонта составляет в среднем 8-10 лет, при этом техническое обслуживание почти полностью обеспечивается отечественными комплектующими

— пояснил Руслан Мельниченко.

Сегодня мы имеем дело с парадоксом: техника еще пригодна, специалисты есть, инфраструктура работает, но нет деталей. Или — есть, но отечественные авиационные предприятия, закупая их абсолютно легально без санкционных элементов, все равно находятся под давлением правоохранительных органов Украины и их работа блокируется. Таким образом, решение о полном отказе Украины от советских комплектующих должно приниматься сбалансированно с холодным умом и учитывая все переменные в этом сложном уравнении. В современных реалиях, в условиях полномасштабной войны, мы должны обеспечить быстрые поставки всего необходимого для ремонта авиационной техники и поддержания ресурсов эксплуатации, которая используется в гражданской авиации и государственной авиации, скупая имеющееся по миру. А параллельно переходить на украинские и западные аналоги комплектующих и строить собственную украинскую авиационную технику.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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