$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28633 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 42401 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48375 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54950 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67217 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56604 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55825 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119586 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81732 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226207 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.1м/с
61%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87515 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20469 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17396 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16198 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17801 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87523 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119586 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226207 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403270 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395684 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10953 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16203 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17401 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20475 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75128 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Мьянма

Новости по теме

Боевые действия в Мьянме продолжаются, несмотря на объявленное прекращение огня после землетрясения

Военные совершили 14 нападений после объявления перемирия. Верховный комиссар ООН призвал прекратить военные операции и помочь пострадавшим от землетрясения.

Новости Мира • 7 апреля, 14:50 • 9158 просмотра

Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3500, восстановление страны осложняют дожди и жара

В Мьянме число жертв землетрясения возросло до 3500. Восстановление осложняется дождями, люди спят на улицах из-за разрушений.

Новости Мира • 6 апреля, 18:51 • 10491 просмотра

В Мьянме количество погибших в результате землетрясения возросло до 3145, их может быть больше

Землетрясение в Мьянме унесло жизни 3145 человек, более 4500 получили ранения. ООН отмечает, что более 17 миллионов человек пострадали от стихийного бедствия, более 9 миллионов серьезно.

Новости Мира • 3 апреля, 18:00 • 10534 просмотра

Землетрясение в Мьянме унесло жизни уже 3085 человек

Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 3085 человек. Военные объявили временное прекращение огня до 22 апреля.

Общество • 3 апреля, 08:41 • 11369 просмотра

В Мьянме количество погибших в результате землетрясения возросло до 2886 человек - СМИ

Количество жертв землетрясения в Мьянме возросло до 2886. Спасательные операции осложняются, не хватает техники. В Таиланде ищут уцелевших после обрушения небоскреба, 74 пропавших.

Новости Мира • 2 апреля, 12:43 • 8810 просмотра

Землетрясение в Мьянме: более 2700 погибших, уцелевшие остались без еды и крова над головой

В Мьянме мощное землетрясение унесло более 2700 жизней. Гражданская война осложняет доставку помощи, необходимо жилье, еда и вода.

Новости Мира • 1 апреля, 08:24 • 16921 просмотра

Количество жертв землетрясения в Мьянме превысило 2000 человек

Количество погибших в результате землетрясения магнитудой 7,9 в Мьянме возросло до 2056. Около 3900 человек получили ранения, почти 270 считаются пропавшими без вести.

Новости Мира • 31 марта, 11:52 • 15727 просмотра

В Мьянме более 6 миллионов детей находятся в чрезвычайной ситуации

Власти Мьянмы сообщают о 1700 погибших и 3400 раненых в результате землетрясения. 6,7 миллиона детей оказались в чрезвычайной ситуации, многие из них под завалами.

Новости Мира • 30 марта, 12:03 • 41255 просмотра

В Чехии чрезвычайное положение: поезд с бензолом сошел с рельсов, произошло загрязнение

В Оломоуце объявлено чрезвычайное положение из-за аварии поезда с бензолом. Около 350 тонн токсичного вещества вытекло в грунтовые воды, что является крупнейшим загрязнением в мире.

Новости Мира • 30 марта, 10:07 • 42271 просмотра

В Мьянме произошли новые подземные толчки магнитудой до 5,1

После мощных землетрясений, унесших более 1600 жизней, в Мьянме зафиксированы новые толчки. Один из них, магнитудой 5,1, произошел вблизи столицы Найпьидо на глубине 10 км.

Новости Мира • 30 марта, 07:03 • 27153 просмотра

Число погибших в Мьянме возросло до более 1,6 тыс. человек – СМИ

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 1644 человек, ранены более 3400. Землетрясение магнитудой 7,7 также затронуло Таиланд.

Новости Мира • 29 марта, 14:54 • 38937 просмотра

Более 1000 человек погибли в результате землетрясения в Мьянме

Землетрясение магнитудой 7,7 унесло жизни более 1000 человек в Мьянме, еще больше получили ранения. Также, землетрясение затронуло Таиланд, где есть погибшие и пропавшие без вести.

Новости Мира • 29 марта, 07:08 • 11996 просмотра

Землетрясение в Мьянме: число жертв возросло до 694, более 1500 человек пострадали

В Мьянме мощное землетрясение магнитудой 7,7 привело к гибели 694 человек и ранению 1670. Эпицентр был возле Мандалая, толчки ощутили в нескольких странах Азии.

Новости Мира • 29 марта, 05:03 • 14945 просмотра

В Мьянме количество погибших в результате мощного землетрясения возросло до 144 человек

В Мьянме землетрясение магнитудой 7,7 вызвало масштабные разрушения. В Таиланде землетрясение разрушило небоскреб, есть погибшие и десятки заблокированных.

Новости Мира • 28 марта, 16:21 • 22563 просмотра

Землетрясение в Юго-Восточной Азии: десятки жертв и разрушения в Таиланде, Мьянме и других странах

Мощное землетрясение обрушилось на Юго-Восточную Азию, повлекшее гибель более 30 человек. В Таиланде разрушен небоскреб, в Мьянме обрушилась мечеть, есть жертвы и пропавшие без вести.

Новости Мира • 28 марта, 12:13 • 151063 просмотра

Землетрясение в Бангкоке: по меньшей мере трое погибших из-за обрушения многоэтажки

В Таиланде произошло землетрясение магнитудой 7,7, в результате которого в Бангкоке обрушилась многоэтажка. По меньшей мере три человека погибли, есть информация о пропавших без вести.

Новости Мира • 28 марта, 11:40 • 25411 просмотра

Землетрясение в Бангкоке: введен режим ЧС и запрет на полеты, десятки людей заблокированы после обрушения небоскреба

Мощное землетрясение потрясло Мьянму и Таиланд, заблокировав 43 рабочих в разрушенном небоскребе в Бангкоке. Власти объявили чрезвычайное положение, а аэропорты приостановили работу.

Новости Мира • 28 марта, 08:50 • 26730 просмотра

Бангкок содрогнулся от мощного землетрясения магнитудой 7,7 балла

В столице Таиланда произошло мощное землетрясение. В результате толчков дома ходили ходуном, а жителей эвакуировали. Эпицентр был в Мьянме.

Новости Мира • 28 марта, 07:37 • 32657 просмотра

Військові М'янми знищили католицький собор Святого Патріка під час боїв

Військова хунта М'янми підпалила та знищила собор Святого Патріка в штаті Качин. Більшість населення, включно зі священниками, втекли через бої з повстанцями.

Новости Мира • 18 марта, 12:06 • 11484 просмотра

День репродуктивного здоровья, Международный день науки и гуманизма: что еще отмечают 12 февраля

12 февраля мир отмечает День репродуктивного здоровья, День против использования детей-солдат и День науки и гуманизма. Каждый праздник имеет особое значение и привлекает внимание к важным социальным вопросам.

Общество • 12 февраля, 04:30 • 26576 просмотра

Польша забраковала почти 22 тонны украинской пшеницы

Торговая инспекция Польши запретила оборот 22 тонн украинской пшеницы из-за низкого содержания белка. Также запрещен ввоз 200 тонн риса из Мьянмы из-за наличия вредителей.

Экономика • 24 декабря, 01:58 • 34672 просмотра

54 журналиста погибли в 2024 году: Газа является самой опасной страной для СМИ

По данным «Репортеров без границ», 54 журналиста погибли при исполнении обязанностей в 2024 году, треть из них - в Газе. 550 работников СМИ находятся в тюрьмах по всему миру, больше всего - в Китае и Мьянме.

Война • 12 декабря, 16:29 • 19378 просмотра

​Папа Римский призвал договориться прекратить огонь на всех фронтах к Рождеству

Папа Римский призвал международное сообщество достичь прекращения огня на всех фронтах к Рождеству. Понтифик помолился за мир в Украине, на Ближнем Востоке и других конфликтных регионах.

Война • 8 декабря, 15:22 • 51212 просмотра

Прокуратура Гааги запрашивает ордер на арест главы хунты Мьянмы

Главный прокурор Международного уголовного суда просит выдать ордер на арест генерала Мин Аун Хлаинга. Его обвиняют в преступлениях против человечности в отношении мусульманского меньшинства рохинджа.

Новости Мира • 27 ноября, 15:34 • 17405 просмотра

Пять российских кораблей прибыли в Мьянму для совместных учений с хунтой

Пять российских кораблей прибыли в Мьянму для совместных учений с военно-морскими силами правящей хунты. Учения включают портовую фазу в Янгоне и стрельбы боевыми боеприпасами в море Капали в течение 5 дней.

Новости Мира • 21 октября, 16:09 • 19881 просмотра

FATF рассмотрит внесение россии в черный список на следующей неделе - Politico

Международная группа FATF на следующей неделе решит, вносить ли россию в черный список. Украина усилила кампанию за снижение рейтинга России, предоставляя доказательства ее сотрудничества со странами высокого риска.

Война • 16 октября, 06:07 • 33257 просмотра

Наводнения из-за тайфуна "Яги" в Мьянме унесли жизни 293 человек

В Мьянме сообщили о 293 погибших и 89 пропавших без вести в результате тайфуна «Яги». Стихия затопила 270 000 га посевов, погибло более 100 000 сельскохозяйственных животных. Власти обратились за международной помощью.

Новости Мира • 20 сентября, 05:44 • 12400 просмотра

Папа Франциск в очередной раз призвал молиться за Украину

Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за Украину, Мьянму и Судан. Понтифик также обратился с просьбой не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке и устранить дискриминацию в Пакистане и Афганистане.

Общество • 7 августа, 13:37 • 30528 просмотра

Вчера с Кулебой, сегодня с лавровым: глава МИД Китая встретился с российским министром

Министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с российским коллегой лавровым на саммите ASEAN. Это произошло на следующий день после встречи Вана И с украинским министром Кулебой в Китае.

политика • 25 июля, 14:43 • 42375 просмотра

ООН внесет Израиль и ХАМАС в список стран, нарушающих права детей в условиях конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представит Совету Безопасности доклад о том, что Израиль и ХАМАС нарушили права детей в ходе своего конфликта, что потенциально может привести к их включению в ежегодный список действующих лиц ООН, обвиняемых в преступлениях против детей.

Новости Мира • 8 июня, 15:42 • 25593 просмотра