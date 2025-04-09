54 журналиста погибли в 2024 году: Газа является самой опасной страной для СМИ

По данным «Репортеров без границ», 54 журналиста погибли при исполнении обязанностей в 2024 году, треть из них - в Газе. 550 работников СМИ находятся в тюрьмах по всему миру, больше всего - в Китае и Мьянме.