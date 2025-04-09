Военные совершили 14 нападений после объявления перемирия. Верховный комиссар ООН призвал прекратить военные операции и помочь пострадавшим от землетрясения.
В Мьянме число жертв землетрясения возросло до 3500. Восстановление осложняется дождями, люди спят на улицах из-за разрушений.
Землетрясение в Мьянме унесло жизни 3145 человек, более 4500 получили ранения. ООН отмечает, что более 17 миллионов человек пострадали от стихийного бедствия, более 9 миллионов серьезно.
Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 3085 человек. Военные объявили временное прекращение огня до 22 апреля.
Количество жертв землетрясения в Мьянме возросло до 2886. Спасательные операции осложняются, не хватает техники. В Таиланде ищут уцелевших после обрушения небоскреба, 74 пропавших.
В Мьянме мощное землетрясение унесло более 2700 жизней. Гражданская война осложняет доставку помощи, необходимо жилье, еда и вода.
Количество погибших в результате землетрясения магнитудой 7,9 в Мьянме возросло до 2056. Около 3900 человек получили ранения, почти 270 считаются пропавшими без вести.
Власти Мьянмы сообщают о 1700 погибших и 3400 раненых в результате землетрясения. 6,7 миллиона детей оказались в чрезвычайной ситуации, многие из них под завалами.
В Оломоуце объявлено чрезвычайное положение из-за аварии поезда с бензолом. Около 350 тонн токсичного вещества вытекло в грунтовые воды, что является крупнейшим загрязнением в мире.
После мощных землетрясений, унесших более 1600 жизней, в Мьянме зафиксированы новые толчки. Один из них, магнитудой 5,1, произошел вблизи столицы Найпьидо на глубине 10 км.
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 1644 человек, ранены более 3400. Землетрясение магнитудой 7,7 также затронуло Таиланд.
Землетрясение магнитудой 7,7 унесло жизни более 1000 человек в Мьянме, еще больше получили ранения. Также, землетрясение затронуло Таиланд, где есть погибшие и пропавшие без вести.
В Мьянме мощное землетрясение магнитудой 7,7 привело к гибели 694 человек и ранению 1670. Эпицентр был возле Мандалая, толчки ощутили в нескольких странах Азии.
В Мьянме землетрясение магнитудой 7,7 вызвало масштабные разрушения. В Таиланде землетрясение разрушило небоскреб, есть погибшие и десятки заблокированных.
Мощное землетрясение обрушилось на Юго-Восточную Азию, повлекшее гибель более 30 человек. В Таиланде разрушен небоскреб, в Мьянме обрушилась мечеть, есть жертвы и пропавшие без вести.
В Таиланде произошло землетрясение магнитудой 7,7, в результате которого в Бангкоке обрушилась многоэтажка. По меньшей мере три человека погибли, есть информация о пропавших без вести.
Мощное землетрясение потрясло Мьянму и Таиланд, заблокировав 43 рабочих в разрушенном небоскребе в Бангкоке. Власти объявили чрезвычайное положение, а аэропорты приостановили работу.
В столице Таиланда произошло мощное землетрясение. В результате толчков дома ходили ходуном, а жителей эвакуировали. Эпицентр был в Мьянме.
Військова хунта М'янми підпалила та знищила собор Святого Патріка в штаті Качин. Більшість населення, включно зі священниками, втекли через бої з повстанцями.
12 февраля мир отмечает День репродуктивного здоровья, День против использования детей-солдат и День науки и гуманизма. Каждый праздник имеет особое значение и привлекает внимание к важным социальным вопросам.
Торговая инспекция Польши запретила оборот 22 тонн украинской пшеницы из-за низкого содержания белка. Также запрещен ввоз 200 тонн риса из Мьянмы из-за наличия вредителей.
По данным «Репортеров без границ», 54 журналиста погибли при исполнении обязанностей в 2024 году, треть из них - в Газе. 550 работников СМИ находятся в тюрьмах по всему миру, больше всего - в Китае и Мьянме.
Папа Римский призвал международное сообщество достичь прекращения огня на всех фронтах к Рождеству. Понтифик помолился за мир в Украине, на Ближнем Востоке и других конфликтных регионах.
Главный прокурор Международного уголовного суда просит выдать ордер на арест генерала Мин Аун Хлаинга. Его обвиняют в преступлениях против человечности в отношении мусульманского меньшинства рохинджа.
Пять российских кораблей прибыли в Мьянму для совместных учений с военно-морскими силами правящей хунты. Учения включают портовую фазу в Янгоне и стрельбы боевыми боеприпасами в море Капали в течение 5 дней.
Международная группа FATF на следующей неделе решит, вносить ли россию в черный список. Украина усилила кампанию за снижение рейтинга России, предоставляя доказательства ее сотрудничества со странами высокого риска.
В Мьянме сообщили о 293 погибших и 89 пропавших без вести в результате тайфуна «Яги». Стихия затопила 270 000 га посевов, погибло более 100 000 сельскохозяйственных животных. Власти обратились за международной помощью.
Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за Украину, Мьянму и Судан. Понтифик также обратился с просьбой не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке и устранить дискриминацию в Пакистане и Афганистане.
Министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с российским коллегой лавровым на саммите ASEAN. Это произошло на следующий день после встречи Вана И с украинским министром Кулебой в Китае.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представит Совету Безопасности доклад о том, что Израиль и ХАМАС нарушили права детей в ходе своего конфликта, что потенциально может привести к их включению в ежегодный список действующих лиц ООН, обвиняемых в преступлениях против детей.