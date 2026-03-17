Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
В Индии задержали шестерых украинцев - Украина требует доступа к гражданам и вручила ноту протеста

Киев • УНН

 • 926 просмотра

В Индии задержали шестерых украинцев из-за отсутствия разрешений на въезд в штат Мизорам. Посольство требует доступа к гражданам и их освобождения.

В Индии задержали шестерых украинцев - Украина требует доступа к гражданам и вручила ноту протеста

В Индии задержали шестерых украинцев и предъявили им обвинения, Украина требует доступа к гражданам и вручила ноту протеста с требованием немедленного их освобождения, сообщили журналистам в пресс-службе МИД Украины, пишет УНН.

Суть дела

"13 марта 2026 года на территории Республики Индия были задержаны шестеро граждан Украины. По предварительной информации, суть выдвинутых обвинений заключается в несанкционированном пребывании на территории штата Мизорам, посещение которого требует специального разрешения, а также в вероятном незаконном пересечении государственной границы между Индией и Мьянмой", - сообщили в пресс-службе МИД.

Сейчас, как отмечается, компетентные органы Индии проводят соответствующие следственные действия.

"По состоянию на это время отсутствуют какие-либо доказанные факты, подтверждающие причастность указанных граждан Украины к противоправной деятельности на территории Индии или Мьянмы. В то же время отдельные публикации, в частности в некоторых индийских и российских СМИ, содержат искаженные интерпретации имеющихся фактов, имеют манипулятивный характер и выдвигают безосновательные обвинения", - подчеркнули в пресс-службе МИД.

Как отмечает The Indian Express, индийское Национальное агентство расследований (NIA) "арестовало семерых иностранных граждан - шестерых граждан Украины и одного гражданина США". "Аресты, осуществленные на прошлой неделе в рамках скоординированной операции нескольких команд NIA, были осуществлены в соответствии со статьей 18 закона о предотвращении незаконной деятельности (UAPA) и других соответствующих статей", - говорится в сообщении.

Детали дела, как сообщили в пресс-службе МИД, не разглашаются в интересах следствия.

"16 марта 2026 года состоялось судебное заседание, на которое прибыли и сотрудники Посольства Украины в Республике Индия, однако им не предоставили возможности непосредственного общения с задержанными. По результатам заседания суд принял решение о продлении содержания под стражей до 27 марта 2026 года", - говорится в сообщении.

Реакция МИД

При содействии украинских консулов посольства Украины в Индии гражданам, как сообщается, обеспечена правовая помощь и адвокатская защита во время судебного разбирательства.

"Вопреки устоявшейся международной практике, посольство Украины в Республике Индия не получило официального уведомления от компетентных органов Индии о задержании граждан Украины. Украинская сторона настаивает на безотлагательном обеспечении беспрепятственного консульского доступа к задержанным", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, "посол Украины в Республике Индия провел встречу с профильным заместителем министра иностранных дел Индии Сиби Джорджем, во время которой вручил официальную ноту протеста с требованием немедленного освобождения граждан Украины и обеспечения доступа к ним". Кроме того, "посольство осуществляет контакты с другими компетентными органами Индии с целью выяснения всех обстоятельств и причин задержания".

Украинское дипломатическое учреждение, как указано, поддерживает постоянную связь с родственниками задержанных граждан Украины и держит ситуацию на особом контроле.

"Обращаем внимание, что на территории Индии существуют отдельные зоны с ограниченным доступом для иностранцев, посещение которых возможно исключительно при наличии специальных разрешений. В то же время надлежащая маркировка таких территорий на местности часто отсутствует, что создает риск непреднамеренного нарушения установленных правил", - подчеркнули в пресс-службе МИД.

Юлия Шрамко

