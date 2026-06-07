"Это просчитанная авантюра" — МИД Эстонии об ударе РФ по хранилищу ядерного топлива
Киев • УНН
Маргус Цахкна назвал атаку на хранилище ядерного топлива просчитанной авантюрой Кремля. Эстония призывает к жестким мерам из-за угрозы безопасности мира.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал атаку российских войск на здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом он написал в соцсети X, пишет УНН.
Постоянные бомбардировки рф украинских ядерных объектов и преднамеренное использование ею энергии в качестве вооружения — это просчитанная авантюра, связанная с ядерной безопасностью, подталкивающая Европу к очередной катастрофе
Цахкна добавил, что подобная безрассудная политика Кремля требует самых жестких ответных мер воздействия, поскольку ни одна страна не имеет права рисковать мировой безопасностью:
"Ни одному государству нельзя позволять играть в рулетку с глобальной ядерной безопасностью".
Контекст
Ночью 7 июня россияне атаковали здание приемки контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (отработанное ядерное топливо в нем не хранилось).
Радиационный фон – в пределах нормы.
Сибига призвал мир отреагировать на удар РФ по ядерному хранилищу07.06.26, 16:21 • 2580 просмотров