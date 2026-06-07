Сибига призвал мир отреагировать на удар РФ по ядерному хранилищу

$44.3851.67
ukenru
11:59 • 7456 просмотра
Дроны FP-2 поразили два нефтяных объекта в временно оккупированном КрымуVideo
Эксклюзив
10:35 • 13831 просмотра
Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода
10:21 • 14167 просмотра
Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия
09:41 • 21499 просмотра
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto
07:53 • 19168 просмотра
На Буковине под группой детей обрушился мост во время экскурсии, есть пострадавшиеVideo
7 июня, 07:14 • 19396 просмотра
Враг атаковал беспилотником здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, есть повреждения
6 июня, 19:20 • 39194 просмотра
Ирландский завод легально поставляет сырье для российского ВПК - FT
6 июня, 15:56 • 58700 просмотра
Пентагон повысил уровень угрозы из-за шпионажа Израиля за чиновниками США - NBC News
Эксклюзив
6 июня, 13:30 • 44556 просмотра
Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора
6 июня, 12:33 • 40209 просмотра
ССО ВСУ взяли под огневой контроль сухопутный коридор россиян в КрымVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
1м/с
79%
750мм
Популярные новости
Ответственность за взрыв морского дрона в порту Констанца лежит на России — президент Румынии7 июня, 04:15 • 12393 просмотра
Что празднуют 7 июня в Украине и мире7 июня, 04:31 • 11506 просмотра
Продовольственный кризис: в Крыму из магазинов начали исчезать самые популярные продукты питанияVideo7 июня, 05:03 • 6760 просмотра
В США по меньшей мере 12 человек получили огнестрельные ранения на фестивале, поиски подозреваемых продолжаются7 июня, 05:44 • 3576 просмотра
Более 30 детей были на мосту, шестеро — пострадали: на Буковине начато расследованиеVideo08:26 • 9584 просмотра
публикации
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto09:41 • 21499 просмотра
Уход за розами в течение года: что делать весной, летом, осенью и зимой, чтобы иметь здоровые цветыPhoto6 июня, 14:12 • 55762 просмотра
Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг УкраиныPhoto6 июня, 05:53 • 75023 просмотра
Куда пойти в Киеве 6-7 июняPhoto5 июня, 17:31 • 90224 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
5 июня, 14:02 • 117200 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Штилерман
Иван Федоров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Армения
Крым
Село
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 21482 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 93016 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 137121 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 140957 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 173427 просмотра
Актуальное
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Социальная сеть
Старлинк

Сибига призвал мир отреагировать на удар РФ по ядерному хранилищу

Киев • УНН

 • 328 просмотра

В результате российской атаки на ядерное хранилище повреждено здание и возник пожар. Радиационный фон в норме, Андрей Сибига призвал мир к реакции.

Сибига призвал мир отреагировать на удар РФ по ядерному хранилищу

Министр иностранных дел Украины отреагировал на российский удар по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне. В результате атаки было повреждено одно из зданий объекта, однако пострадавших нет. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Это не первый раз, когда россия ставит под угрозу украинские ядерные объекты. Российский ядерный шантаж и пренебрежение принципами ядерной безопасности являются системными, умышленными и неприемлемыми. Такие действия заслуживают решительного осуждения во всем мире и усиления давления на агрессора

— заявил Андрей Сибига.

В результате атаки по Централизованному хранилищу было частично разрушено здание приема контейнеров и произошел пожар, который оперативно ликвидировали. На данный момент радиационный фон остается в пределах нормы.

В Энергоатоме показали фото поврежденного здания хранилища отработанного ядерного топлива после атаки рф07.06.26, 15:10 • 1220 просмотров

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Пожары
Ядерное оружие
Энергетика
Война в Украине
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Украина