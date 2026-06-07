Сибига призвал мир отреагировать на удар РФ по ядерному хранилищу
Киев • УНН
В результате российской атаки на ядерное хранилище повреждено здание и возник пожар. Радиационный фон в норме, Андрей Сибига призвал мир к реакции.
Министр иностранных дел Украины отреагировал на российский удар по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне. В результате атаки было повреждено одно из зданий объекта, однако пострадавших нет. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
Это не первый раз, когда россия ставит под угрозу украинские ядерные объекты. Российский ядерный шантаж и пренебрежение принципами ядерной безопасности являются системными, умышленными и неприемлемыми. Такие действия заслуживают решительного осуждения во всем мире и усиления давления на агрессора
В результате атаки по Централизованному хранилищу было частично разрушено здание приема контейнеров и произошел пожар, который оперативно ликвидировали. На данный момент радиационный фон остается в пределах нормы.
В Энергоатоме показали фото поврежденного здания хранилища отработанного ядерного топлива после атаки рф07.06.26, 15:10 • 1220 просмотров