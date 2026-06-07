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В Энергоатоме показали фото поврежденного здания хранилища отработанного ядерного топлива после атаки рф

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Энергоатом опубликовал фото здания хранилища отработанного ядерного топлива после атаки БпЛА. Радиационный фон в норме.

В Энергоатоме показали фото поврежденного здания хранилища отработанного ядерного топлива после атаки рф

На официальной странице "Энергоатома" появилось фото поврежденного здания Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива после удара вражеского беспилотника, передает УНН.

рф продолжает прибегать к ядерному террору, угрожая безопасности не только Украины, но и всей Европы! 

- отметили в Энергоатоме и показали фото повреждений.

Контекст

Ночью 7 июня россияне атаковали здание приемки контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (отработанное ядерное топливо в нем не хранилось).

Радиационный фон – в пределах нормы.

Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия07.06.26, 13:21 • 13453 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Энергоатом
Ядерное оружие
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Европа
Украина