В Энергоатоме показали фото поврежденного здания хранилища отработанного ядерного топлива после атаки рф
Киев • УНН
Энергоатом опубликовал фото здания хранилища отработанного ядерного топлива после атаки БпЛА. Радиационный фон в норме.
На официальной странице "Энергоатома" появилось фото поврежденного здания Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива после удара вражеского беспилотника, передает УНН.
рф продолжает прибегать к ядерному террору, угрожая безопасности не только Украины, но и всей Европы!
Контекст
Ночью 7 июня россияне атаковали здание приемки контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (отработанное ядерное топливо в нем не хранилось).
Радиационный фон – в пределах нормы.
Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия07.06.26, 13:21 • 13453 просмотра