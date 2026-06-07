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Зеленский встречался в Киеве с Абрамовичем, чтобы передать послание путину — FT

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Зеленский пригласил Абрамовича в Киев для организации прямых переговоров с путиным. Диктатор отклонил предложение о встрече, несмотря на усилия олигарха.

Зеленский встречался в Киеве с Абрамовичем, чтобы передать послание путину — FT

В мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить владимира путина согласиться на прямые мирные переговоры. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, Зеленский в прошлом месяце пригласил в Киев подсанкционного российского миллиардера, бывшего владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича, пытаясь убедить Путина провести прямые мирные переговоры.

По сообщениям источников, Зеленский попросил Абрамовича передать российскому правителю сообщение о том, что он готов провести с ним двустороннюю встречу.

Украина хотела продемонстрировать свою серьезность в вопросе проведения прямых мирных переговоров с россией, даже несмотря на то, что США, пытавшиеся выступить посредником в достижении перемирия, отвлечены на войну на Ближнем Востоке, добавили источники.

Двое высокопоставленных украинских чиновников описали сообщение, которое Зеленский направил через Абрамовича, как похожее на открытое письмо к Путину, опубликованное в четверг на сайте президента Украины. Один из чиновников отметил, что тон сообщения был менее враждебным, чем в публичном письме.

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путин заявил в пятницу, что 21 мая он встретился с "одним из представителей наших деловых кругов" и "этим, скажем так, коллегой", и сказал ему, что не видит смысла во встрече с Зеленским.

"Единственный смысл в этом – чтобы украинцы остановили наступление наших вооруженных сил", – сказал путин на экономической конференции в санкт-петербурге. Российский правитель добавил, что бизнесмен не действовал в официальном качестве.

Однако ни Украина, ни россия не называли имени бизнесмена.

FT напоминает, что Абрамович помогал в посредничестве в переговорах между Россией и Украиной с первых недель полномасштабной войны в 2022 году. Абрамович также помог заключить сделку, обеспечившую экспорт украинского зерна через Черное море позже в том же году.

Хотя роль Абрамовича стала менее заметной с тех пор, как россия начала вести прямые переговоры с США в прошлом году, он, по словам близких к нему лиц, остается вовлеченным в обмен пленными и другие двусторонние переговоры с Украиной, в частности по аспектам "мирного плана" под эгидой США.

"Он нужен, потому что это единственный россиянин, которого они будут терпеть. Он ладит со всеми", – сказал один из собеседников.

Другой близкий к Абрамовичу собеседник отметил, что, по словам российского олигарха, Зеленский "считает, что может решить все благодаря магии своей личной харизмы на встрече лидеров".

Абрамович называет инициативу Зеленского "соревнованием капитанов". "Это совсем не то, на что идет путин. И на Трампа это тоже не особо действует. Но Зеленский полностью зациклен на этом", – добавил источник.

Один из близких к Зеленскому собеседников в комментарии изданию выразил сомнение, что "до конца лета произойдет что-то существенное", имея в виду переговоры с рф. По его словам, Вашингтон сосредоточен на Иране, а москва еще не осознала, что этим летом ей не удастся захватить остальную часть Донбасса.

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Ольга Розгон

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