Три работы Бэнкси обошлись налогоплательщикам более чем в 200 тыс. долларов — СМИ

Три работы Бэнкси обошлись налогоплательщикам более чем в 200 тыс. долларов на демонтаж, охрану и другие расходы, и ожидается, что эта сумма будет расти, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Самый крупный счет связан с фреской, нарисованной на здании Королевского суда в Лондоне в сентябре 2025 года: ее демонтаж и обеспечение безопасности уже обошлись более чем в 114 тыс. долларов, сообщает BBC.

На фреске изображен судья в парике, который бьет протестующего молотком. Бэнкси подтвердил авторство работы, опубликовав ее изображение на своем веб-сайте и в аккаунте Instagram.

Министерство юстиции сообщило BBC в ответ на запрос о предоставлении информации, что 67 тыс. долларов было потрачено на удаление краски со стены здания, являющегося архитектурным памятником II категории, на Кэри-стрит. Еще 47 тыс. долларов было потрачено на сверхурочную работу и охрану.

"Королевский суд является архитектурным памятником, и HMCTS обязана поддерживать его первоначальный вид", — заявила Служба судов и трибуналов Ее Величества.

Добавим

Возникли споры о том, является ли работа Бэнкси вандализмом или ценным произведением общественного искусства, особенно когда она появляется на исторических зданиях. Художник, появившийся на бристольской граффити-сцене в 1990-х годах, является одним из самых известных уличных художников в мире. Его работы продавались на аукционах более чем за 24 миллиона долларов.

Теневой министр юстиции Ник Тимоти заявил, что "возмутительно", что деньги налогоплательщиков тратятся на уборку после художника. "Наши суды — национальный символ правосудия и верховенства закона, — сказал он. — Вандализму Бэнкси необходимо положить конец, и он должен оплатить расходы, которые возлагает на других".

Однако искусствовед Эстель Ловатт встала на защиту работ Бэнкси и подчеркнула их пользу для туризма. "Некоторые люди посещают Букингемский дворец, а другие — произведения Бэнкси", — сказала она BBC. Его работы объединяют людей так, как политика может нас разделять. Он как Крысолов или городской глашатай.

"Появление фрески на вашем доме может пугать толпами людей, но он делает искусство доступным, потому что вход в галерею бесплатный".

Первые попытки удалить фреску оказались безуспешными, и с тех пор подрядчики используют лазерные технологии. Если Вестминстерский городской совет сочтет результат неудовлетворительным, потребуется другой метод очистки. В крайнем случае поврежденная каменная кладка может быть удалена и заменена.

Также была подана заявка на разрешение установить ограждения на стене, где появилась фреска, в рамках работ с архитектурным памятником. Стоимость установки пока неизвестна.

Еще одна работа Бэнкси обошлась Вестминстерскому городскому совету почти в 60 000 фунтов стерлингов.

В апреле на площади Ватерлоо в столице, неподалеку от Трафальгарской площади, появилась статуя человека, несущего флаг. Бэнкси взял на себя ответственность, опубликовав в Instagram видео ночной установки.

Совет заявил, что потратил более 80 тыс. долларов на защитные ограждения, административные расходы и охранника для наблюдения за статуей.

"Право собственности на статую теперь принадлежит совету как землевладельцу", — говорится в заявлении. "Совет сообщил агенту художника, что рассматривает варианты на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу".

В августе 2024 года на полицейской будке Лондонского Сити появилась еще одна работа Бэнкси. Художник нарисовал стаю пираний над будкой, которая была установлена в 1990-х годах в рамках мер безопасности против ИРА.

Впоследствии будка была демонтирована. После повторного открытия Лондонского музея в ноябре ее должны выставить там.