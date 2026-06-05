путин озвучил новые претензии на украинские земли и условия для мира

Диктатор рф владимир путин сделал еще ряд заявлений после того, как Президент Украины Владимир Зеленский написал ему открытое письмо. Об этом Путин заявил во время трансляции петербургского международного экономического форума, передает УНН со ссылкой на российские "медиа".

По словам диктатора, россия будет добиваться "денацификации" Украины, но дипломатическим путем. Он добавил, что российская армия якобы "полностью" захватила Луганскую область, а территорию Донецкой области "контролирует уже на 85%".

Все остальные задачи, включая денацификацию Украины, будут решаться путем переговоров. Цели "СВО" были определены еще в 2024 году, они остаются неизменными

Также, по словам путина, россии "нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу".

Пусть специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, присутствовать при подписании каких-то документов