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путин озвучил новые претензии на украинские земли и условия для мира

Киев • УНН

 • 1626 просмотра

путин заявил о полном захвате Луганщины и 85% Донетчины. Он требует "длительных соглашений и решения задач войны через переговоры".

путин озвучил новые претензии на украинские земли и условия для мира

Диктатор рф владимир путин сделал еще ряд заявлений после того, как Президент Украины Владимир Зеленский написал ему открытое письмо. Об этом Путин заявил во время трансляции петербургского международного экономического форума, передает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

По словам диктатора, россия будет добиваться "денацификации" Украины, но дипломатическим путем. Он добавил, что российская армия якобы "полностью" захватила Луганскую область, а территорию Донецкой области "контролирует уже на 85%".

Все остальные задачи, включая денацификацию Украины, будут решаться путем переговоров. Цели "СВО" были определены еще в 2024 году, они остаются неизменными

- заявил он.

Также, по словам путина, россии "нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу".

Пусть специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, присутствовать при подписании каких-то документов

- добавил он.

Отдельно диктатор обратился к российским военным, которые воюют сейчас против Украины, со словами "Работайте, братья!".

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину - предложил назначить встречу и определить дату.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал письмо Президента Украины Владимира Зеленского шансом для российского диктатора Владимира Путина завершить войну.

В то же время президент США Дональд Трамп с оптимизмом отреагировал на инициативу Президента Украины Владимира Зеленского относительно возможной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним

российский диктатор владимир путин отреагировал на открытое письмо от Президента Украины Владимира Зеленского с предложением прекратить войну. Он заявил, что в данный момент не видит смысла во встрече с украинским президентом.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Андрей Сибига
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина