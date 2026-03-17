В Індії затримали шістьох українців - Україна вимагає доступу до громадян і вручила ноту протесту

ukenru
Ексклюзив
12:18 • 406 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Ексклюзив
11:42 • 4942 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:29 • 6638 перегляди
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Ексклюзив
10:34 • 7740 перегляди
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
07:54 • 14528 перегляди
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
16 березня, 17:55 • 31617 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
16 березня, 17:43 • 50020 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Ексклюзив
16 березня, 16:39 • 35988 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Ексклюзив
16 березня, 15:36 • 36044 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
16 березня, 14:52 • 32017 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.7м/с
49%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Чарльз ІІІ
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Велика Британія
Реклама
Актуальне
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136

В Індії затримали шістьох українців - Україна вимагає доступу до громадян і вручила ноту протесту

Київ • УНН

 • 90 перегляди

В Індії затримали шістьох українців через відсутність дозволів на в’їзд до штату Мізорам. Посольство вимагає доступу до громадян та їхнього звільнення.

В Індії затримали шістьох українців і висунули їм обвинувачення, Україна вимагає доступу до громадян і вручила ноту протесту з вимогою негайного їх звільнення, повідомили журналістам у пресслужбі МЗС України, пише УНН.

Суть справи

"13 березня 2026 року на території Республіки Індія було затримано шістьох громадян України. За попередньою інформацією, суть висунутих звинувачень полягає у несанкціонованому перебуванні на території штату Мізорам, відвідування якого потребує спеціального дозволу, а також у ймовірному незаконному перетині державного кордону між Індією та М’янмою", - повідомили у пресслужбі МЗС.

Наразі, як зазначається, компетентні органи Індії проводять відповідні слідчі дії.

"Станом на цей час відсутні будь-які доведені факти, що підтверджували би причетність зазначених громадян України до протиправної діяльності на території Індії чи М’янми. Водночас окремі публікації, зокрема в деяких індійських та російських ЗМІ, містять перекручені інтерпретації наявних фактів, мають маніпулятивний характер та висувають безпідставні звинувачення", - наголосили у пресслужбі МЗС.

Як зазначає The Indian Express, індійське Національне агентство розслідувань (NIA) "заарештувало сімох іноземних громадян - шістьох громадян України та одного громадянина США". "Арешти, здійснені минулого тижня в межах скоординованої операції кількох команд NIA, були здійснені відповідно до статті 18 закону про запобігання незаконній діяльності (UAPA) та інших відповідних статей", - ідеться у повідомленні.

Деталі справи, як повідомили у пресслужбі МЗС, не розголошуються в інтересах слідства.

"16 березня 2026 року відбулося судове засідання, на яке прибули і співробітники Посольства України в Республіці Індія, однак їм не надали можливості безпосереднього спілкування із затриманими. За результатами засідання суд ухвалив рішення про продовження тримання під вартою до 27 березня 2026 року", - ідеться у повідомленні.

Реакція МЗС

За сприяння українських консулів посольства України в Індії громадянам, як повідомляється, забезпечена правова допомога та адвокатський захист під час судового розгляду. 

"Всупереч усталеній міжнародній практиці, посольство України в Республіці Індія не отримало офіційного повідомлення від компетентних органів Індії про затримання громадян України. Українська сторона наполягає на невідкладному забезпеченні безперешкодного консульського доступу до затриманих", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляється, "посол України в Республіці Індія провів зустріч з профільним заступником міністра закордонних справ Індії Сібі Джорджем, під час якої вручив офіційну ноту протесту з вимогою негайного звільнення громадян України та забезпечення доступу до них". Окрім того, "посольство здійснює контакти з іншими компетентними органами Індії з метою з’ясування всіх обставин і причин затримання".

Українська дипломатична установа, як вказано, підтримує постійний зв’язок із родичами затриманих громадян України та тримає ситуацію на особливому контролі.

"Звертаємо увагу, що на території Індії існують окремі зони з обмеженим доступом для іноземців, відвідування яких можливе виключно за наявності спеціальних дозволів. Водночас належне маркування таких територій на місцевості часто відсутнє, що створює ризик ненавмисного порушення встановлених правил", - наголосили у пресслужбі МЗС.

Юлія Шрамко

СуспільствоСвітНаші за кордоном
російська пропаганда
Дипломатка
Державний кордон України
М'янма
Індія
Україна