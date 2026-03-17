В Індії затримали шістьох українців - Україна вимагає доступу до громадян і вручила ноту протесту

В Індії затримали шістьох українців і висунули їм обвинувачення, Україна вимагає доступу до громадян і вручила ноту протесту з вимогою негайного їх звільнення, повідомили журналістам у пресслужбі МЗС України, пише УНН.

Суть справи

"13 березня 2026 року на території Республіки Індія було затримано шістьох громадян України. За попередньою інформацією, суть висунутих звинувачень полягає у несанкціонованому перебуванні на території штату Мізорам, відвідування якого потребує спеціального дозволу, а також у ймовірному незаконному перетині державного кордону між Індією та М’янмою", - повідомили у пресслужбі МЗС.

Наразі, як зазначається, компетентні органи Індії проводять відповідні слідчі дії.

"Станом на цей час відсутні будь-які доведені факти, що підтверджували би причетність зазначених громадян України до протиправної діяльності на території Індії чи М’янми. Водночас окремі публікації, зокрема в деяких індійських та російських ЗМІ, містять перекручені інтерпретації наявних фактів, мають маніпулятивний характер та висувають безпідставні звинувачення", - наголосили у пресслужбі МЗС.

Як зазначає The Indian Express, індійське Національне агентство розслідувань (NIA) "заарештувало сімох іноземних громадян - шістьох громадян України та одного громадянина США". "Арешти, здійснені минулого тижня в межах скоординованої операції кількох команд NIA, були здійснені відповідно до статті 18 закону про запобігання незаконній діяльності (UAPA) та інших відповідних статей", - ідеться у повідомленні.

Деталі справи, як повідомили у пресслужбі МЗС, не розголошуються в інтересах слідства.

"16 березня 2026 року відбулося судове засідання, на яке прибули і співробітники Посольства України в Республіці Індія, однак їм не надали можливості безпосереднього спілкування із затриманими. За результатами засідання суд ухвалив рішення про продовження тримання під вартою до 27 березня 2026 року", - ідеться у повідомленні.

Реакція МЗС

За сприяння українських консулів посольства України в Індії громадянам, як повідомляється, забезпечена правова допомога та адвокатський захист під час судового розгляду.

"Всупереч усталеній міжнародній практиці, посольство України в Республіці Індія не отримало офіційного повідомлення від компетентних органів Індії про затримання громадян України. Українська сторона наполягає на невідкладному забезпеченні безперешкодного консульського доступу до затриманих", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляється, "посол України в Республіці Індія провів зустріч з профільним заступником міністра закордонних справ Індії Сібі Джорджем, під час якої вручив офіційну ноту протесту з вимогою негайного звільнення громадян України та забезпечення доступу до них". Окрім того, "посольство здійснює контакти з іншими компетентними органами Індії з метою з’ясування всіх обставин і причин затримання".

Українська дипломатична установа, як вказано, підтримує постійний зв’язок із родичами затриманих громадян України та тримає ситуацію на особливому контролі.

"Звертаємо увагу, що на території Індії існують окремі зони з обмеженим доступом для іноземців, відвідування яких можливе виключно за наявності спеціальних дозволів. Водночас належне маркування таких територій на місцевості часто відсутнє, що створює ризик ненавмисного порушення встановлених правил", - наголосили у пресслужбі МЗС.

