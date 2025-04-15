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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 932 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27045 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Бойові дії в М’янмі тривають попри оголошене припинення вогню після землетрусу

Військові здійснили 14 нападів після оголошення перемир'я. Верховний комісар ООН закликав припинити військові операції та допомогти постраждалим від землетрусу.

Новини Світу • 7 квітня, 14:50 • 9214 перегляди

Землетрус у М'янмі: кількість загиблих зросла до 3500, відновлення країни ускладнюють дощі та спека

У М'янмі кількість жертв землетрусу зросла до 3500. Відновлення ускладнюється дощами, люди сплять на вулицях через руйнування.

Новини Світу • 6 квітня, 18:51 • 10612 перегляди

У М’янмі кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 3145, їх може бути більше

Землетрус у М'янмі забрав життя 3145 людей, понад 4500 отримали поранення. ООН зазначає, що понад 17 мільйонів людей постраждали від стихійного лиха, понад 9 мільйонів серйозно.

Новини Світу • 3 квітня, 18:00 • 10546 перегляди

Землетрус у М'янмі забрав життя вже 3085 людей

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в М'янмі зросла до 3085 осіб. Військові оголосили тимчасове припинення вогню до 22 квітня.

Суспільство • 3 квітня, 08:41 • 11390 перегляди

У М’янмі кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 2886 осіб - ЗМІ

Кількість жертв землетрусу у М'янмі зросла до 2886. Рятувальні операції ускладнюються, не вистачає техніки. У Таїланді шукають вцілілих після обвалу хмарочоса, 74 зниклі.

Новини Світу • 2 квітня, 12:43 • 8856 перегляди

Землетрус у М'янмі: понад 2700 загиблих, уцілілі залишилися без їжі і даху над головою

У М'янмі потужний землетрус забрав понад 2700 життів. Громадянська війна ускладнює доставку допомоги, необхідні житло, їжа та вода.

Новини Світу • 1 квітня, 08:24 • 16947 перегляди

Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила 2000 людей

Кількість загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 7,9 в М'янмі зросла до 2056. Близько 3900 людей отримали поранення, майже 270 вважаються зниклими безвісти.

Новини Світу • 31 березня, 11:52 • 15735 перегляди

У М'янмі понад 6 мільйонів дітей перебувають у надзвичайній ситуації

Влада М'янми повідомляє про 1700 загиблих та 3400 поранених внаслідок землетрусу. 6,7 мільйона дітей опинилися в надзвичайній ситуації, багато з них під завалами.

Новини Світу • 30 березня, 12:03 • 41272 перегляди

У Чехії надзвичайний стан: потяг з бензолом зійшов з рейок, сталось забруднення

В Оломоуці оголошено надзвичайний стан через аварію потяга з бензолом. Близько 350 тонн токсичної речовини витекло в ґрунтові води, що є найбільшим забрудненням у світі.

Новини Світу • 30 березня, 10:07 • 42349 перегляди

У М'янмі сталися нові підземні поштовхи магнітудою до 5,1

Після потужних землетрусів, що забрали понад 1600 життів, у М'янмі зафіксовано нові поштовхи. Один з них, магнітудою 5,1, стався поблизу столиці Найп'їдо на глибині 10 км.

Новини Світу • 30 березня, 07:03 • 27171 перегляди

Кількість загиблих у М'янмі зросла до понад 1,6 тис. осіб - ЗМІ

Кількість загиблих внаслідок землетрусу у М'янмі зросла до 1644 осіб, поранено понад 3400. Землетрус магнітудою 7,7 також зачепив Таїланд.

Новини Світу • 29 березня, 14:54 • 38948 перегляди

Понад 1000 людей загинули внаслідок землетрусу в М'янмі

Землетрус магнітудою 7,7 забрав життя понад 1000 людей у М'янмі, ще більше отримали поранення. Також, землетрус зачепив Таїланд, де є загиблі та зниклі безвісти.

Новини Світу • 29 березня, 07:08 • 12014 перегляди

Землетрус у М’янмі: кількість жертв зросла до 694, більше 1500 людей постраждали

У М'янмі потужний землетрус магнітудою 7,7 призвів до загибелі 694 людей та поранення 1670. Епіцентр був біля Мандалаю, поштовхи відчули в кількох країнах Азії.

Новини Світу • 29 березня, 05:03 • 14956 перегляди

У М’янмі кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу зросла до 144 людей

У М'янмі землетрус магнітудою 7,7 спричинив масштабні руйнування. У Таїланді землетрус зруйнував хмарочос, є загиблі і десятки заблокованих.

Новини Світу • 28 березня, 16:21 • 22575 перегляди

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Потужний землетрус вразив Південно-Східну Азію, спричинивши загибель понад 30 людей. У Таїланді зруйновано хмарочос, у М'янмі обвалилася мечеть, є жертви та зниклі безвісти.

Новини Світу • 28 березня, 12:13 • 151077 перегляди

Землетрус у Бангкоку: щонайменше троє загиблих через обвал багатоповерхівки

У Таїланді стався землетрус магнітудою 7,7, внаслідок якого у Бангкоку обвалилася багатоповерхівка. Щонайменше троє людей загинули, є інформація про зниклих безвісти.

Новини Світу • 28 березня, 11:40 • 25420 перегляди

Землетрус у Бангкоку: введено режим НС і заборону на польоти, десятки людей заблоковано після обрушення хмарочосу

Потужний землетрус сколихнув М'янму та Таїланд, заблокувавши 43 робітники у зруйнованому хмарочосі в Бангкоку. Влада оголосила надзвичайний стан, а аеропорти призупинили роботу.

Новини Світу • 28 березня, 08:50 • 26739 перегляди

Бангкок здригнувся від потужного землетрусу магнітудою 7,7 бала

У столиці Таїланду стався потужний землетрус. Внаслідок поштовхів будинки ходили ходуном, а мешканців евакуювали. Епіцентр був у М'янмі.

Новини Світу • 28 березня, 07:37 • 32668 перегляди

Військові М'янми знищили католицький собор Святого Патріка під час боїв

Військова хунта М'янми підпалила та знищила собор Святого Патріка в штаті Качин. Більшість населення, включно зі священниками, втекли через бої з повстанцями.

Новини Світу • 18 березня, 12:06 • 11493 перегляди

День репродуктивного здоров’я, Міжнародний день науки і гуманізму: що ще відзначають 12 лютого

12 лютого світ відзначає День репродуктивного здоров'я, День проти використання дітей-солдатів та День науки і гуманізму. Кожне свято має особливе значення та привертає увагу до важливих соціальних питань.

Суспільство • 12 лютого, 04:30 • 26580 перегляди

Польща забракувала майже 22 тонни української пшениці

Торговельна інспекція Польщі заборонила обіг 22 тонн української пшениці через низький вміст білка. Також заборонено ввезення 200 тонн рису з М'янми через наявність шкідників.

Економіка • 24 грудня, 01:58 • 34672 перегляди

54 журналісти загинули у 2024 році: Газа є найнебезпечнішою країною для ЗМІ

За даними "Репортерів без кордонів", 54 журналісти загинули при виконанні обов'язків у 2024 році, третина з них - у Газі. 550 працівників ЗМІ перебувають у в'язницях по всьому світу, найбільше - у Китаї та М'янмі.

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​Папа Римський закликав домовитись припинити вогонь на всіх фронтах до Різдва

Папа Римський закликав міжнародну спільноту досягти припинення вогню на всіх фронтах до Різдва. Понтифік помолився за мир в Україні, на Близькому Сході та інших конфліктних регіонах.

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Прокуратура Гааги запитує ордер на арешт глави хунти М'янми

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду просить видати ордер на арешт генерала Мін Аун Хлаїнга. Його звинувачують у злочинах проти людяності щодо мусульманської меншини рохінджа.

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П'ять російських кораблів прибули до М'янми для спільних навчань з хунтою

П'ять російських кораблів прибули до М'янми для спільних навчань з військово-морськими силами правлячої хунти. Навчання включають портову фазу в Янгоні та стрільби бойовими боєприпасами в морі протягом 5 днів.

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FATF розгляне внесення росії до чорного списку наступного тижня - Politico

Міжнародна група FATF наступного тижня вирішить, чи вносити росію до чорного списку. Україна посилила кампанію за зниження рейтингу росії, надаючи докази її співпраці з країнами високого ризику.

Війна • 16 жовтня, 06:07 • 33257 перегляди

Повені через тайфун "Ягі" в М'янмі забрали життя 293 людей

У М'янмі повідомили про 293 загиблих та 89 зниклих безвісти внаслідок тайфуну "Ягі". Стихія затопила 270 000 га посівів, загинуло понад 100 000 сільськогосподарських тварин. Влада звернулася за міжнародною допомогою.

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Папа Франциск вчергове закликав молитися за Україну

Папа Римський Франциск закликав вірян молитися за Україну, М'янму та Судан. Понтифік також звернувся з проханням не допустити розширення конфлікту на Близькому Сході та усунути дискримінацію в Пакистані й Афганістані.

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Вчора з Кулебою, сьогодні з лавровим: глава МЗС Китаю зустрівся з російським міністром

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів переговори з російським колегою лавровим на саміті ASEAN. Це відбулося наступного дня після зустрічі Вана Ї з українським міністром Кулебою в Китаї.

Політика • 25 липня, 14:43 • 42376 перегляди

ООН внесе Ізраїль і ХАМАС в список країн, що порушують права дітей в умовах конфлікту

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш представить Раді Безпеки доповідь про те, що Ізраїль і ХАМАС порушили права дітей в ході свого конфлікту, що потенційно може привести до їх включення в щорічний список дійових осіб ООН, обвинувачених у злочинах проти дітей.

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