Військові здійснили 14 нападів після оголошення перемир'я. Верховний комісар ООН закликав припинити військові операції та допомогти постраждалим від землетрусу.
У М'янмі кількість жертв землетрусу зросла до 3500. Відновлення ускладнюється дощами, люди сплять на вулицях через руйнування.
Землетрус у М'янмі забрав життя 3145 людей, понад 4500 отримали поранення. ООН зазначає, що понад 17 мільйонів людей постраждали від стихійного лиха, понад 9 мільйонів серйозно.
Кількість загиблих внаслідок землетрусу в М'янмі зросла до 3085 осіб. Військові оголосили тимчасове припинення вогню до 22 квітня.
Кількість жертв землетрусу у М'янмі зросла до 2886. Рятувальні операції ускладнюються, не вистачає техніки. У Таїланді шукають вцілілих після обвалу хмарочоса, 74 зниклі.
У М'янмі потужний землетрус забрав понад 2700 життів. Громадянська війна ускладнює доставку допомоги, необхідні житло, їжа та вода.
Кількість загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 7,9 в М'янмі зросла до 2056. Близько 3900 людей отримали поранення, майже 270 вважаються зниклими безвісти.
Влада М'янми повідомляє про 1700 загиблих та 3400 поранених внаслідок землетрусу. 6,7 мільйона дітей опинилися в надзвичайній ситуації, багато з них під завалами.
В Оломоуці оголошено надзвичайний стан через аварію потяга з бензолом. Близько 350 тонн токсичної речовини витекло в ґрунтові води, що є найбільшим забрудненням у світі.
Після потужних землетрусів, що забрали понад 1600 життів, у М'янмі зафіксовано нові поштовхи. Один з них, магнітудою 5,1, стався поблизу столиці Найп'їдо на глибині 10 км.
Кількість загиблих внаслідок землетрусу у М'янмі зросла до 1644 осіб, поранено понад 3400. Землетрус магнітудою 7,7 також зачепив Таїланд.
Землетрус магнітудою 7,7 забрав життя понад 1000 людей у М'янмі, ще більше отримали поранення. Також, землетрус зачепив Таїланд, де є загиблі та зниклі безвісти.
У М'янмі потужний землетрус магнітудою 7,7 призвів до загибелі 694 людей та поранення 1670. Епіцентр був біля Мандалаю, поштовхи відчули в кількох країнах Азії.
У М'янмі землетрус магнітудою 7,7 спричинив масштабні руйнування. У Таїланді землетрус зруйнував хмарочос, є загиблі і десятки заблокованих.
Потужний землетрус вразив Південно-Східну Азію, спричинивши загибель понад 30 людей. У Таїланді зруйновано хмарочос, у М'янмі обвалилася мечеть, є жертви та зниклі безвісти.
У Таїланді стався землетрус магнітудою 7,7, внаслідок якого у Бангкоку обвалилася багатоповерхівка. Щонайменше троє людей загинули, є інформація про зниклих безвісти.
Потужний землетрус сколихнув М'янму та Таїланд, заблокувавши 43 робітники у зруйнованому хмарочосі в Бангкоку. Влада оголосила надзвичайний стан, а аеропорти призупинили роботу.
У столиці Таїланду стався потужний землетрус. Внаслідок поштовхів будинки ходили ходуном, а мешканців евакуювали. Епіцентр був у М'янмі.
Військова хунта М'янми підпалила та знищила собор Святого Патріка в штаті Качин. Більшість населення, включно зі священниками, втекли через бої з повстанцями.
12 лютого світ відзначає День репродуктивного здоров'я, День проти використання дітей-солдатів та День науки і гуманізму. Кожне свято має особливе значення та привертає увагу до важливих соціальних питань.
Торговельна інспекція Польщі заборонила обіг 22 тонн української пшениці через низький вміст білка. Також заборонено ввезення 200 тонн рису з М'янми через наявність шкідників.
За даними "Репортерів без кордонів", 54 журналісти загинули при виконанні обов'язків у 2024 році, третина з них - у Газі. 550 працівників ЗМІ перебувають у в'язницях по всьому світу, найбільше - у Китаї та М'янмі.
Папа Римський закликав міжнародну спільноту досягти припинення вогню на всіх фронтах до Різдва. Понтифік помолився за мир в Україні, на Близькому Сході та інших конфліктних регіонах.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду просить видати ордер на арешт генерала Мін Аун Хлаїнга. Його звинувачують у злочинах проти людяності щодо мусульманської меншини рохінджа.
П'ять російських кораблів прибули до М'янми для спільних навчань з військово-морськими силами правлячої хунти. Навчання включають портову фазу в Янгоні та стрільби бойовими боєприпасами в морі протягом 5 днів.
Міжнародна група FATF наступного тижня вирішить, чи вносити росію до чорного списку. Україна посилила кампанію за зниження рейтингу росії, надаючи докази її співпраці з країнами високого ризику.
У М'янмі повідомили про 293 загиблих та 89 зниклих безвісти внаслідок тайфуну "Ягі". Стихія затопила 270 000 га посівів, загинуло понад 100 000 сільськогосподарських тварин. Влада звернулася за міжнародною допомогою.
Папа Римський Франциск закликав вірян молитися за Україну, М'янму та Судан. Понтифік також звернувся з проханням не допустити розширення конфлікту на Близькому Сході та усунути дискримінацію в Пакистані й Афганістані.
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів переговори з російським колегою лавровим на саміті ASEAN. Це відбулося наступного дня після зустрічі Вана Ї з українським міністром Кулебою в Китаї.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш представить Раді Безпеки доповідь про те, що Ізраїль і ХАМАС порушили права дітей в ході свого конфлікту, що потенційно може привести до їх включення в щорічний список дійових осіб ООН, обвинувачених у злочинах проти дітей.