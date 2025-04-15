54 журналісти загинули у 2024 році: Газа є найнебезпечнішою країною для ЗМІ

За даними "Репортерів без кордонів", 54 журналісти загинули при виконанні обов'язків у 2024 році, третина з них - у Газі. 550 працівників ЗМІ перебувають у в'язницях по всьому світу, найбільше - у Китаї та М'янмі.