Військовий уряд М’янми оголосив амністію для 6100 ув’язнених з нагоди Дня незалежності

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Військовий уряд М'янми амністував 6134 в'язні, включаючи 52 іноземців, з нагоди 78-ї річниці незалежності. Це сталося на тлі підготовки до виборів 2026 року та триваючого збройного протистояння.

Військовий уряд М’янми оголосив амністію для 6100 ув’язнених з нагоди Дня незалежності
Фото: AP

У неділю, 4 січня 2026 року, військовий уряд М’янми амністував 6134 в’язні з нагоди 78-ї річниці незалежності країни від Великої Британії. Відповідний указ видав голова хунти, старший генерал Мін Аун Хлаїнг. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Серед помилуваних - 52 іноземці, яких після звільнення мають негайно депортувати з країни. Для більшості інших категорій ув’язнених терміни покарання було скорочено на одну шосту, за винятком засуджених за тяжкі злочини: вбивства, зґвалтування та порушення законів про наркотики.

Провійськова партія М’янми лідирує на першому етапі виборів під контролем хунти29.12.25, 09:40 • 3541 перегляд

Залишається незрозумілим, чи потрапили під амністію тисячі політичних в’язнів, затриманих після перевороту 2021 року. Правозахисники зазначають, що подібні звільнення часто мають умовний характер: якщо колишній в’язень знову порушить закон (включаючи участь у протестах), він має відбути не лише новий термін, а й залишок попереднього.

Політичний контекст

Чергова масова амністія відбувається на тлі підготовки військового уряду до загальних виборів, які плануються на 2026 рік. Критики режиму та представники опозиційного Уряду національної єдності вважають ці кроки спробою хунти продемонструвати гуманність та легітимізувати свою владу в очах міжнародної спільноти.

Водночас у країні триває збройне протистояння між армією та силами опору. За даними Асоціації допомоги політичним в'язням, з моменту захоплення влади військовими під вартою залишаються понад 21 000 осіб, зокрема лідерка опозиції Аун Сан Су Чжі.

М'янма затримала 10 тисяч іноземців за онлайн-шахрайство28.10.25, 10:08 • 5187 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Сутички
Ассошіейтед Прес
М'янма
Велика Британія