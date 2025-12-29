Провійськова партія М’янми лідирує на першому етапі виборів під контролем хунти

Домінуюча в М’янмі проправлядна партія, що підтримує військових, "здобуває більшість" на першому етапі виборів, організованих хунтою. Раніше правозахисники попереджали, що ці вибори лише закріплять військове правління. Про це агентству AFP повідомило джерело в партії, пише УНН.

Збройні сили захопили владу внаслідок перевороту у 2021 році, однак у неділю розпочали голосування в межах поетапних виборів, які триватимуть місяць і, за їхніми словами, мають повернути владу народу.

Надзвичайно популярна, але розпущена партія демократичної лідерки Аун Сан Су Чжі не була представлена у бюлетенях, а сама вона залишається ув’язненою з часу військового перевороту, який спровокував громадянську війну.

Активісти, західні дипломати та Верховний комісар ООН з прав людини засудили вибори, посилаючись на жорстке придушення інакодумства та список кандидатів, переважно сформований із союзників військових.

"USDP перемагає і здобуває більшість місць по всій країні, згідно з різними повідомленнями", — заявив партійний посадовець у столиці Найп’їдо, попросивши про анонімність, оскільки не був уповноважений спілкуватися зі ЗМІ.

Офіційні результати ще не оприлюднені Союзною виборчою комісією М’янми, а ще дві фази голосування заплановані на 11 та 25 січня.

Військові скасували результати останніх виборів 2020 року після того, як партія Су Чжі — Національна ліга за демократію — розгромила Партію солідарності та розвитку Союзу (USDP).

Після цього військові та USDP заявили про масові фальсифікації, однак міжнародні спостерігачі назвали ці звинувачення безпідставними.

Утім, у неділю головнокомандувач армії Мін Аун Хлайн, який керує країною в авторитарний спосіб уже п’ять років, заявив, що збройним силам можна довіряти передачу влади цивільному уряду.

Ми гарантуємо, що це будуть вільні та чесні вибори", — сказав він журналістам після голосування в Найп’їдо. Вони організовані військовими, і ми не можемо допустити, щоб наше ім’я було зганьблене. - сказав він журналістам після голосування в Найп’їдо.

Військовий переворот спричинив громадянську війну: прихильники демократії створили партизанські загони, які воюють разом з арміями етнічних меншин, що тривалий час чинять опір центральній владі.

Недільні вибори мали відбутися у 102 із 330 округів країни — це найбільший із трьох етапів голосування.

Втім, на тлі війни військові визнали, що проведення виборів неможливе майже в кожному п’ятому окрузі нижньої палати парламенту.

