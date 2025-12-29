Провійськова партія М’янми лідирує на першому етапі виборів під контролем хунти
Партія М’янми, що підтримує військових, лідирує на першому етапі виборів, які проводить хунта. Правозахисники застерігали, що ці голосування лише зміцнять владу військових після перевороту 2021 року.
Домінуюча в М’янмі проправлядна партія, що підтримує військових, "здобуває більшість" на першому етапі виборів, організованих хунтою. Раніше правозахисники попереджали, що ці вибори лише закріплять військове правління. Про це агентству AFP повідомило джерело в партії, пише УНН.
Збройні сили захопили владу внаслідок перевороту у 2021 році, однак у неділю розпочали голосування в межах поетапних виборів, які триватимуть місяць і, за їхніми словами, мають повернути владу народу.
Надзвичайно популярна, але розпущена партія демократичної лідерки Аун Сан Су Чжі не була представлена у бюлетенях, а сама вона залишається ув’язненою з часу військового перевороту, який спровокував громадянську війну.
Активісти, західні дипломати та Верховний комісар ООН з прав людини засудили вибори, посилаючись на жорстке придушення інакодумства та список кандидатів, переважно сформований із союзників військових.
"USDP перемагає і здобуває більшість місць по всій країні, згідно з різними повідомленнями", — заявив партійний посадовець у столиці Найп’їдо, попросивши про анонімність, оскільки не був уповноважений спілкуватися зі ЗМІ.
Офіційні результати ще не оприлюднені Союзною виборчою комісією М’янми, а ще дві фази голосування заплановані на 11 та 25 січня.
Військові скасували результати останніх виборів 2020 року після того, як партія Су Чжі — Національна ліга за демократію — розгромила Партію солідарності та розвитку Союзу (USDP).
Після цього військові та USDP заявили про масові фальсифікації, однак міжнародні спостерігачі назвали ці звинувачення безпідставними.
Утім, у неділю головнокомандувач армії Мін Аун Хлайн, який керує країною в авторитарний спосіб уже п’ять років, заявив, що збройним силам можна довіряти передачу влади цивільному уряду.
Ми гарантуємо, що це будуть вільні та чесні вибори", — сказав він журналістам після голосування в Найп’їдо. Вони організовані військовими, і ми не можемо допустити, щоб наше ім’я було зганьблене.
Військовий переворот спричинив громадянську війну: прихильники демократії створили партизанські загони, які воюють разом з арміями етнічних меншин, що тривалий час чинять опір центральній владі.
Недільні вибори мали відбутися у 102 із 330 округів країни — це найбільший із трьох етапів голосування.
Втім, на тлі війни військові визнали, що проведення виборів неможливе майже в кожному п’ятому окрузі нижньої палати парламенту.
