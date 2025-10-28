М'янма затримала 10 тисяч іноземців за онлайн-шахрайство
Київ • УНН
Військовий уряд М'янми затримав понад 10 тисяч іноземних громадян за незаконний в'їзд та участь в онлайн-шахрайстві, репатріювавши більшість з них. Це відбувається на тлі міжнародного тиску та звинувачень між хунтою та етнічними угрупованнями.
За останні дев'ять місяців військовий уряд М'янми затримав понад 10 000 іноземних громадян, які, за заявою хунти, незаконно в'їхали до країни для участі в онлайн-шахрайстві, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
З 10 119 осіб, затриманих станом на 27 жовтня під час спільної операції з Китаєм та Таїландом, близько 9340 було репатрійовано, повідомило у вівторок Міністерство інформації. Ведуться роботи з повернення решти, додало воно.
Цей крок було зроблено на тлі тиску міжнародної спільноти на хунту з метою ліквідації багатомільярдних шахрайських мереж. Минулого місяця США ввели санкції проти кількох компаній у Shwe Kokko, великому центрі з шахрайства, який, за заявою хунти, контролюється етнічним збройним угрупованням, пов'язаним із хунтою.
Представник хунти генерал-майор Зо Мін Тун звинуватив Національний союз Каренів (KNU), етнічну армію, яка воює з армією, у створенні умов для діяльності шахрайських мереж у KK Park неподалік кордону з Таїландом та М'янмою. Він звинуватив лідерів KNU в отриманні прибутку від оренди землі та забезпеченні безпеки для ігрового хабу.
Зі То Ні, очільник зовнішньополітичного відомства KNU, заявив в інтерв'ю, що угруповання заперечує всі звинувачення хунти. "Вони роками робили це заради своїх інтересів, але коли на них тисне міжнародне співтовариство, вони намагаються знайти винних та звалити провину на нас", - сказав він.
Місцеві ЗМІ повідомили, що боси шахрайських центрів залишили KK Park після рейду хунти минулого тижня. Понад 1000 людей, переважно китайців, втікали з М'янми до Таїланду, повідомляє AFP з посиланням на тайську владу.
У зв'язку з обмеженнями доступу до інтернету шахрайські центри в М'янмі активно використовували з'єднання Starlink. Компанія SpaceX, очолювана Ілоном Маском, заявила минулого тижня, що відключила понад 2500 пристроїв Starlink, які ймовірно використовуються кіберзлочинними угрупованнями. Зі То Ні заявив, що фактична кількість може бути вищою, оскільки мережа "широко там використовувалася".
KNU заявив, що відновлення хунтою боротьби з шахрайством покликане послабити тиск Китаю та заручитися підтримкою Пекіна напередодні виборів. Глава хунти Мін Аунг Хлайнг пообіцяв провести вибори поетапно та передати владу, хоча західні уряди, включаючи США, відкинули це як фікцію.
Доповнення
Злочинні мережі в таких країнах, як М'янма, Лаос і Камбоджа, створюють "масштабні центри кібершахрайства і афер, керовані складними транснаціональними синдикатами і взаємопов'язаними мережами відмивачів грошей, торговців людьми, посередників з передачі даних і зростаючої кількості інших спеціалізованих постачальників послуг та посередників", йдеться у звіті Управління ООН з наркотиків і злочинності цього року.
