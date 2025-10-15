Вбили та продали на органи? У М’янмі зникла колишня учасниця білоруського "Голосу" - росЗМІ
Київ • УНН
26-річна білоруська співачка поїхала до Таїланду, де потрапила до шахрайського центру, а потім її вивезли до М'янми. Родині повідомили, що дівчину продали на органи, а тіло кремували.
26-річна колишня учасниця білоруського шоу "Голос" поїхала до Таїланду у пошуках роботи в модельному бізнесі, але потрапила до шахрайського центру. Згодом її вивезли до М’янми. На початку жовтня дівчина перестала виходити на зв’язок, а родині повідомили, що "що її продали на органи, а тіло кремували", пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Як вказується, 26-річна дівчина, на ім'я Віра К. поїхала до Таїланду, де хотіла працювати у модельному бізнесі. Проте потрапила до скам-центру та трудового рабства. В результаті Віру вивезли до М'янми, де змусили працювати на сайтах знайомств, виманюючи у чоловіків гроші.
Зазначається, що на початку жовтня дівчина перестала виходити на зв'язок, а незабаром із її рідними зв'язалися невідомі, заявивши, що "її продали на органи, а тіло кремували".
