Убили и продали на органы? В Мьянме исчезла бывшая участница белорусского "Голоса" - росСМИ

26-летняя бывшая участница белорусского шоу "Голос" уехала в Таиланд в поисках работы в модельном бизнесе, но попала в мошеннический центр. Впоследствии ее вывезли в Мьянму. В начале октября девушка перестала выходить на связь, а семье сообщили, что "ее продали на органы, а тело кремировали", пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Как указывается, 26-летняя девушка по имени Вера К. уехала в Таиланд, где хотела работать в модельном бизнесе. Однако попала в скам-центр и трудовое рабство. В результате Веру вывезли в Мьянму, где заставили работать на сайтах знакомств, выманивая у мужчин деньги.

Отмечается, что в начале октября девушка перестала выходить на связь, а вскоре с ее родными связались неизвестные, заявив, что "ее продали на органы, а тело кремировали".

