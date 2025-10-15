$41.750.14
Убили и продали на органы? В Мьянме исчезла бывшая участница белорусского "Голоса" - росСМИ

Киев • УНН

 • 262 просмотра

26-летняя белорусская певица уехала в Таиланд, где попала в мошеннический центр, а затем ее вывезли в Мьянму. Семье сообщили, что девушку продали на органы, а тело кремировали.

Убили и продали на органы? В Мьянме исчезла бывшая участница белорусского "Голоса" - росСМИ

26-летняя бывшая участница белорусского шоу "Голос" уехала в Таиланд в поисках работы в модельном бизнесе, но попала в мошеннический центр. Впоследствии ее вывезли в Мьянму. В начале октября девушка перестала выходить на связь, а семье сообщили, что "ее продали на органы, а тело кремировали", пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Как указывается, 26-летняя девушка по имени Вера К. уехала в Таиланд, где хотела работать в модельном бизнесе. Однако попала в скам-центр и трудовое рабство. В результате Веру вывезли в Мьянму, где заставили работать на сайтах знакомств, выманивая у мужчин деньги.

Отмечается, что в начале октября девушка перестала выходить на связь, а вскоре с ее родными связались неизвестные, заявив, что "ее продали на органы, а тело кремировали".

Ранее УНН писал, что в Дубае нашли 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук, которую родственники и друзья разыскивали в течение недели. Она получила травмы, была госпитализирована и находилась в тяжелом состоянии. Украинское консульство поддерживало постоянный контакт с родственниками пострадавшей, ее адвокатом и представителями компетентных органов ОАЭ и держало дело под контролем.

Алена Уткина

