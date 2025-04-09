Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится расширить бизнес с другими странами из-за тарифов США. Также создается рабочая группа для мониторинга демпинга на рынках ЕС.
Президент США объявил о введении новых пошлин для отдельных стран. В частности, Китай - 34%, Евросоюз и Великобритания - 20%.
Количество жертв землетрясения в Мьянме возросло до 2886. Спасательные операции осложняются, не хватает техники. В Таиланде ищут уцелевших после обрушения небоскреба, 74 пропавших.
В Мьянме мощное землетрясение унесло более 2700 жизней. Гражданская война осложняет доставку помощи, необходимо жилье, еда и вода.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
Власти Мьянмы сообщают о 1700 погибших и 3400 раненых в результате землетрясения. 6,7 миллиона детей оказались в чрезвычайной ситуации, многие из них под завалами.
В Оломоуце объявлено чрезвычайное положение из-за аварии поезда с бензолом. Около 350 тонн токсичного вещества вытекло в грунтовые воды, что является крупнейшим загрязнением в мире.
После мощных землетрясений, унесших более 1600 жизней, в Мьянме зафиксированы новые толчки. Один из них, магнитудой 5,1, произошел вблизи столицы Найпьидо на глубине 10 км.
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 1644 человек, ранены более 3400. Землетрясение магнитудой 7,7 также затронуло Таиланд.
Землетрясение магнитудой 7,7 унесло жизни более 1000 человек в Мьянме, еще больше получили ранения. Также, землетрясение затронуло Таиланд, где есть погибшие и пропавшие без вести.
В Мьянме мощное землетрясение магнитудой 7,7 привело к гибели 694 человек и ранению 1670. Эпицентр был возле Мандалая, толчки ощутили в нескольких странах Азии.
В Мьянме землетрясение магнитудой 7,7 вызвало масштабные разрушения. В Таиланде землетрясение разрушило небоскреб, есть погибшие и десятки заблокированных.
Мощное землетрясение обрушилось на Юго-Восточную Азию, повлекшее гибель более 30 человек. В Таиланде разрушен небоскреб, в Мьянме обрушилась мечеть, есть жертвы и пропавшие без вести.
В Таиланде произошло землетрясение магнитудой 7,7, в результате которого в Бангкоке обрушилась многоэтажка. По меньшей мере три человека погибли, есть информация о пропавших без вести.
Мощное землетрясение потрясло Мьянму и Таиланд, заблокировав 43 рабочих в разрушенном небоскребе в Бангкоке. Власти объявили чрезвычайное положение, а аэропорты приостановили работу.
В столице Таиланда произошло мощное землетрясение. В результате толчков дома ходили ходуном, а жителей эвакуировали. Эпицентр был в Мьянме.
28-летний британец пытался попасть в караоке-бар в Бангкоке, но охрана вытолкала его. После этого мужчину нашли мертвым неподалеку, а полиция расследует обстоятельства смерти.
Військова хунта М'янми підпалила та знищила собор Святого Патріка в штаті Качин. Більшість населення, включно зі священниками, втекли через бої з повстанцями.
Власти Таиланда планируют сократить срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней для ограничения нелегального бизнеса. Туроператоры выразили обеспокоенность длительным периодом пребывания.
США ввели визовые ограничения для должностных лиц Таиланда, причастных к принудительной репатриации уйгуров. Это ответ на их участие в возвращении 40 уйгуров в Китай в конце февраля.
Власти Таиланда планируют ввести туристический сбор в размере 300 бат (более 8 долларов США) с иностранных туристов до конца 2025 года. Сбор будет действовать для всех способов въезда в страну с возможностью многократного посещения в течение 30-60 дней.
Великобритания вводит санкции против 100 человек и компаний, которые поддерживают военную машину рф. Ограничения коснутся военных поставок, финансирования и 40 судов, перевозящих российскую нефть.
Таиланд обновил сроки запуска 609-километровой высокоскоростной железной дороги, которая соединит страну с Китаем через Лаос. Проект, который на 70% принадлежит Китаю, столкнулся с финансовыми и инженерными трудностями.
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российский диктатор отменил требование оплаты газа через" Газпромбанк " для иностранных компаний. Теперь разрешены расчеты через "третьих лиц" в рублях через уполномоченные банки.