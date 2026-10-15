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Германия раскритиковала попытки США вернуть россию на мировую арену

Киев • УНН

 • 4828 просмотра

Вице-канцлер Германии заявил, что россия не вернётся в G20 при поддержке Европы. Переговоры не должны проходить без Украины.

Германия раскритиковала попытки США вернуть россию на мировую арену

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль раскритиковал попытки Вашингтона восстановить позиции россии на мировой арене. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Я с большой обеспокоенностью слежу за тем, что происходит это открытие", — заявил Клингбайль в четверг в Бангкоке.

"Делать вид, что россия возвращается в качестве нормального члена G20 и снова садится за стол переговоров, — этого не произойдет ни со мной, ни с другими европейцами", — отметил он.

Эти комментарии прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что работает с главой кремля владимиром путиным над высвобождением дизельного топлива из страны на мировые рынки, отменив многолетние санкции в, как сообщается, попытке снизить цены на топливо перед промежуточными выборами в США. 

"Как Германия и как европейцы, мы твердо стоим на стороне Украины", — заявил журналистам Клингбайль, который также является министром финансов ФРГ.

"Переговоры всегда имеют смысл, но позвольте мне внести ясность: эти переговоры не должны происходить за счет украинцев и не должны проходить над головами украинцев или над головой президента Зеленского", — подчеркнул он.

Клингбайль выступил после встречи глав финансовых ведомств G20. В этом году эту организацию возглавляют США, хотя министр финансов Скотт Бессент не посетил Таиланд.

По словам Клингбайля, министр финансов россии присутствовал на встрече в Бангкоке, но разговора между ними не было.

"Я уже вижу, что сейчас предпринимаются попытки со стороны американцев — как мы наглядно увидели в Эшвилле, и со стороны других стран — вернуть россию на международную арену", — сказал он, имея в виду недавнюю встречу G20 в Северной Каролине в США.

Клингбайль признал, что "правильно проводить дискуссии на этих форумах и говорить откровенно — именно это я и сделал в Эшвилле, где четко раскритиковал позицию россии".

"россия начала эту жестокую войну, которая нарушает международное право, — сказал он. — россия должна прекратить эту войну, и мы ясно будем давать это понять в любой ситуации".

Трамп вернул Россию на встречу G20, но Европа выступает против — Politico01.09.26, 07:58 • 9369 просмотров

Юлия Шрамко

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