Німеччина розкритикувала спроби США повернути росію на світову арену

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував спроби Вашингтона відновити позиції росії на світовій арені. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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"Я з великим занепокоєнням стежу за тим, що відбувається це відкриття", - заявив Клінгбайль у четвер у Бангкоку.

"Вдавати, що росія повертається як нормальний член G20 і знову сідає за стіл переговорів - цього не станеться ні зі мною, ні з іншими європейцями", - зазначив він.

Ці коментарі пролунали після того, як президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що працює з главою кремля володимиром путіним над вивільненням дизельного пального з країни на світові ринки, скасувавши багаторічні санкції у, як повідомляється, спробі знизити ціни на пальне перед проміжними виборами до США.

"Як Німеччина і як європейці, ми твердо стоїмо на боці України", - заявив журналістам Клінгбайль, який також є міністром фінансів ФРН.

"Переговори завжди мають сенс, але дозвольте мені внести ясність: ці переговори не повинні відбуватися за рахунок українців і не повинні проходити над головами українців чи над головою президента Зеленського", - наголосив він.

Клінгбайль виступив після зустрічі голів фінансових відомств G20. Цього року цю організацію очолює США, хоч міністр фінансів Скотт Бессент не відвідав Таїланд.

За словами Клінгбайля, міністр фінансів росії був присутній на зустрічі в Бангкоку, але між ними не було розмови.

"Я вже бачу, що зараз робляться спроби з боку американців - як ми це наочно побачили в Ешвіллі, і з боку інших країн - повернути росію на міжнародну арену", - сказав він, маючи на увазі нещодавню зустріч G20 у Північній Кароліні у США.

Клінгбайль визнав, що "правильно проводити дискусії на цих форумах і говорити відверто – саме це я й зробив у Ешвіллі, де чітко розкритикував позицію росії".

"росія розпочала цю жорстоку війну, яка порушує міжнародне право, - сказав він. - росія має зупинити цю війну, і ми ясно даватимемо це зрозуміти в будь-якій ситуації".

Трамп повернув росію на зустрічі G20, але Європа виступає проти – Politico