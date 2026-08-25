У Таїланді двоє людей загинули через черговий обвал крана, який розчавив автомобілі

Поблизу Бангкока кран обрушився на дорогу, розчавивши два автомобілі та забравши життя двох людей. Це сталося наступного дня після масштабної аварії, де через падіння крана зійшов з рейок поїзд і загинули 32 пасажири.