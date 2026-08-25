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Бангкок

столиця та найбільше місто Таїланду
Бангкок (офіційна назва Крун Тхеп Мага Накхон) – столиця і найбільше місто Таїланду, один з найбільших мегаполісів Південно-Східної Азії. Офіційна тайська назва міста є найдовшою назвою столиці у світі і описує Бангкок, як місто янголів та Бога Індри, столицю світу. Місто розташоване в дельті річки Чаопхрая. Є найважливішим політичним, економічним і культурним центром країни, а також одним з найпопулярніших туристичних напрямків світу. Відоме численними буддійськими храмами, вуличною їжею та жвавим нічним життям.
Новини по темi
На півдні Таїланду сталися підпали та напади з вибухами

Унаслідок скоординованих підпалів і вибуху колії постраждали щонайменше троє людей. Влада ввела комендантську годину в Наратхіваті.

Світ • 24 серпня, 09:04 • 3886 перегляди
14-річний учень відкрив стрілянину в школі під Бангкоком: кількість жертв зросла до 7

У п'ятницю 14-річний учень відкрив вогонь у школі Дебсірін Нонтхабурі, вбивши п'ятьох співробітників та поранивши 23 особи. До цього він убив своїх бабусю та дідуся, після чого наклав на себе руки.

Кримінал • 7 серпня, 19:30 • 4474 перегляди
Учень відкрив вогонь у школі Таїланду: загинув учитель, ще четверо людей пораненіPhoto

У школі провінції Нонтхабурі учень відкрив вогонь, убивши вчителя та поранивши чотирьох людей, після чого наклав на себе руки. Це вже другий подібний інцидент у Таїланді цього року.

Світ • 7 серпня, 04:43 • 13550 перегляди
Пожежа в барі у Бангкоку забрала життя 30 людейVideo

Слідство перевіряє, чи недбалість призвела до пожежі в барі в Бангкоку, де загинуло 30 людей. Ті, хто вижив, повідомляють про замкнені двері та відсутність покажчиків аварійних виходів.

Світ • 14 липня, 05:29 • 4349 перегляди
Щонайменше 28 людей загинули внаслідок пожежі в барі Бангкока, десятки постраждалих

У Бангкоку в барі Rong Beer Na Lat Phrao сталася пожежа, внаслідок якої загинули 28 людей, 71 постраждала. Більшість загиблих знайшли в туалетах, попередньою причиною називають коротке замикання.

Світ • 14 липня, 00:17 • 3909 перегляди
У Бангкоку сталася смертельна пожежа в барі, загинули щонайменше 27 людей

У Бангкоку в барі сталася смертельна пожежа, загинули 27 людей. Прем'єр-міністр Таїланду прибув на місце, причини встановлюють.

Світ • 12 липня, 20:48 • 3876 перегляди
Старша донька короля Таїланду померла після майже чотирьох років у комі

Принцеса Баджракітіябха померла у 47 років після тривалої коми через хворобу серця. Вона була дипломаткою та претенденткою на королівський престол.

Світ • 12 червня, 06:54 • 4542 перегляди
Таїланд прискорює укладення угоди про вільну торгівлю з ЄС через невизначеність із тарифами США

Бангкок планує фіналізувати угоду про вільну торгівлю з Євросоюзом до кінця року. Це допоможе країні зменшити залежність від ринків США та Китаю.

Економіка • 10 червня, 03:38 • 5333 перегляди
Машиністу поїзда в Бангкоку висунули звинувачення через загибель восьми людей

У Бангкоку вантажний поїзд протаранив автобус, через що загинули вісім людей. Машиніста офіційно звинуватили у недбалості, що призвела до смерті.

Світ • 17 травня, 16:55 • 4134 перегляди
Кількість постраждалих у ДТП з потягом і автобусом у Бангкоку зросла до 32, загинуло 8 людейPhoto

Унаслідок зіткнення вантажного потяга та автобуса в Таїланді загинуло 8 осіб. Ще 32 людини отримали поранення через пожежу та масштабну аварію.

Світ • 16 травня, 21:37 • 3811 перегляди
Поїзд зіткнувся з автобусом в Бангкоку, є загиблі та десятки пораненихVideo

У столиці Таїланду вантажний поїзд зіткнувся з автобусом на переїзді. Внаслідок аварії загинуло вісім осіб, ще понад 20 отримали поранення.

Світ • 16 травня, 11:14 • 3705 перегляди
Голова Світового банку б'є тривогу щодо насування кризи зайнятості після закінчення війни

Аджай Банга попередив про кризу зайнятості для 1,2 млрд людей у країнах, що розвиваються. Світовий банк фокусується на інвестиціях та інфраструктурі.

Економіка • 13 квітня, 14:39 • 20466 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo

EBU анонсував запуск Eurovision Song Contest Asia, фінал якого пройде 14 листопада 2026 року. Участь у новому конкурсі вже підтвердили 10 країн регіону.

Культура • 31 березня, 06:33 • 56751 перегляди
Нові удари сколихнули Близький Схід, пожежа біля аеропорту Дубая порушила польотиVideo

Міжнародний аеропорт Дубая тимчасово призупинив рейси через пожежу біля терміналів. Ізраїль почав наземну операцію в Лівані, а ціни на нафту злетіли.

Економіка • 16 березня, 07:12 • 10586 перегляди
Авіакомпанія Катару оголосила про декілька рейсів до Дохи попри закритий авіапростір

Авіакомпанія виконає рейси з шести міст світу для пасажирів з кінцевим пунктом у Досі. Повітряний простір Катару залишається офіційно закритим.

Світ • 7 березня, 11:06 • 15263 перегляди
У Таїланді двоє людей загинули через черговий обвал крана, який розчавив автомобілі

Поблизу Бангкока кран обрушився на дорогу, розчавивши два автомобілі та забравши життя двох людей. Це сталося наступного дня після масштабної аварії, де через падіння крана зійшов з рейок поїзд і загинули 32 пасажири.

Світ • 15 січня, 13:59 • 4127 перегляди
Кран обрушився на потяг у Таїланді: 22 загиблихPhotoVideo

У Таїланді 22 людини загинули та 80 постраждали внаслідок падіння будівельного крана на потяг, що рухався з Бангкока. Серед постраждалих — однорічна дитина.

Світ • 14 січня, 08:02 • 4996 перегляди
Таїланд знову звинувачує Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню

Прем'єр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що уряд розглядає заходи реагування на мінометний обстріл території країни камбоджійськими військами. Інцидент стався після підписання угоди про припинення вогню та репатріацію полонених, внаслідок чого один тайський військовослужбовець отримав поранення.

Політика • 6 січня, 05:19 • 42083 перегляди
Таїланд і Камбоджа в черговий раз спробують домовитися про реальне припинення вогню

Таїланд і Камбоджа відновлять переговори цього тижня для розробки детальних заходів щодо тривалого миру після прикордонних зіткнень. Глава МЗС Таїланду розкритикував жовтневу угоду, назвавши її нечіткою та укладеною заради присутності американського лідера.

Політика • 22 грудня, 16:25 • 4881 перегляди