Бангкок
Унаслідок скоординованих підпалів і вибуху колії постраждали щонайменше троє людей. Влада ввела комендантську годину в Наратхіваті.
У п'ятницю 14-річний учень відкрив вогонь у школі Дебсірін Нонтхабурі, вбивши п'ятьох співробітників та поранивши 23 особи. До цього він убив своїх бабусю та дідуся, після чого наклав на себе руки.
У школі провінції Нонтхабурі учень відкрив вогонь, убивши вчителя та поранивши чотирьох людей, після чого наклав на себе руки. Це вже другий подібний інцидент у Таїланді цього року.
Слідство перевіряє, чи недбалість призвела до пожежі в барі в Бангкоку, де загинуло 30 людей. Ті, хто вижив, повідомляють про замкнені двері та відсутність покажчиків аварійних виходів.
У Бангкоку в барі Rong Beer Na Lat Phrao сталася пожежа, внаслідок якої загинули 28 людей, 71 постраждала. Більшість загиблих знайшли в туалетах, попередньою причиною називають коротке замикання.
У Бангкоку в барі сталася смертельна пожежа, загинули 27 людей. Прем'єр-міністр Таїланду прибув на місце, причини встановлюють.
Принцеса Баджракітіябха померла у 47 років після тривалої коми через хворобу серця. Вона була дипломаткою та претенденткою на королівський престол.
Бангкок планує фіналізувати угоду про вільну торгівлю з Євросоюзом до кінця року. Це допоможе країні зменшити залежність від ринків США та Китаю.
У Бангкоку вантажний поїзд протаранив автобус, через що загинули вісім людей. Машиніста офіційно звинуватили у недбалості, що призвела до смерті.
Унаслідок зіткнення вантажного потяга та автобуса в Таїланді загинуло 8 осіб. Ще 32 людини отримали поранення через пожежу та масштабну аварію.
У столиці Таїланду вантажний поїзд зіткнувся з автобусом на переїзді. Внаслідок аварії загинуло вісім осіб, ще понад 20 отримали поранення.
Аджай Банга попередив про кризу зайнятості для 1,2 млрд людей у країнах, що розвиваються. Світовий банк фокусується на інвестиціях та інфраструктурі.
EBU анонсував запуск Eurovision Song Contest Asia, фінал якого пройде 14 листопада 2026 року. Участь у новому конкурсі вже підтвердили 10 країн регіону.
Міжнародний аеропорт Дубая тимчасово призупинив рейси через пожежу біля терміналів. Ізраїль почав наземну операцію в Лівані, а ціни на нафту злетіли.
Авіакомпанія виконає рейси з шести міст світу для пасажирів з кінцевим пунктом у Досі. Повітряний простір Катару залишається офіційно закритим.
Поблизу Бангкока кран обрушився на дорогу, розчавивши два автомобілі та забравши життя двох людей. Це сталося наступного дня після масштабної аварії, де через падіння крана зійшов з рейок поїзд і загинули 32 пасажири.
У Таїланді 22 людини загинули та 80 постраждали внаслідок падіння будівельного крана на потяг, що рухався з Бангкока. Серед постраждалих — однорічна дитина.
Прем'єр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що уряд розглядає заходи реагування на мінометний обстріл території країни камбоджійськими військами. Інцидент стався після підписання угоди про припинення вогню та репатріацію полонених, внаслідок чого один тайський військовослужбовець отримав поранення.
Таїланд і Камбоджа відновлять переговори цього тижня для розробки детальних заходів щодо тривалого миру після прикордонних зіткнень. Глава МЗС Таїланду розкритикував жовтневу угоду, назвавши її нечіткою та укладеною заради присутності американського лідера.