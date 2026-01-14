Кран обрушився на потяг у Таїланді: 22 загиблих

$43.180.08
13 січня, 19:36 • 24601 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 29093 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 27110 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 29943 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 44623 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 27118 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 30466 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 35732 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 51164 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 38784 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 24601 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto

Ексклюзив

13 січня, 12:46 • 44623 перегляди
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 44623 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 38814 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 71795 перегляди
Кран обрушився на потяг у Таїланді: 22 загиблих

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У Таїланді 22 людини загинули та 80 постраждали внаслідок падіння будівельного крана на потяг, що рухався з Бангкока. Серед постраждалих — однорічна дитина.

Кран обрушився на потяг у Таїланді: 22 загиблих

У Таїланді щонайменше 22 людини загинули внаслідок падіння будівельного крана на вагон поїзда, що рухався, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Як зазначається, інцидент стався близько 09:00 за місцевим часом (04:00 за Києвом).

За офіційними даними, поїзд, у якому перебувало щонайменше 195 осіб, їхав з Бангкока до провінції на північному сході Таїланду.

Внаслідок зіткнення постраждало щонайменше 80 людей, наймолодшою ​​постраждалою була однорічна дитина.

Один з тих, хто вижив, працівник поїзда, згадав, як його та інших пасажирів підкинуло в повітря після того, як кран упав на транспортний засіб.

Керівника Державної залізниці Таїланду закликали "ретельно та всебічно" розслідувати причину аварії.

Доповнення

Смертельні аварії на будівництвах, пише видання, не є рідкістю в Таїланді, частково через погане дотримання стандартів та правил.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Таїланд