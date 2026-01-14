Кран обрушився на потяг у Таїланді: 22 загиблих
Київ • УНН
У Таїланді 22 людини загинули та 80 постраждали внаслідок падіння будівельного крана на потяг, що рухався з Бангкока. Серед постраждалих — однорічна дитина.
У Таїланді щонайменше 22 людини загинули внаслідок падіння будівельного крана на вагон поїзда, що рухався, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Як зазначається, інцидент стався близько 09:00 за місцевим часом (04:00 за Києвом).
За офіційними даними, поїзд, у якому перебувало щонайменше 195 осіб, їхав з Бангкока до провінції на північному сході Таїланду.
Внаслідок зіткнення постраждало щонайменше 80 людей, наймолодшою постраждалою була однорічна дитина.
Один з тих, хто вижив, працівник поїзда, згадав, як його та інших пасажирів підкинуло в повітря після того, як кран упав на транспортний засіб.
Керівника Державної залізниці Таїланду закликали "ретельно та всебічно" розслідувати причину аварії.
Доповнення
Смертельні аварії на будівництвах, пише видання, не є рідкістю в Таїланді, частково через погане дотримання стандартів та правил.