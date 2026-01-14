Кран обрушился на поезд в Таиланде: 22 погибших
Киев • УНН
В Таиланде 22 человека погибли и 80 пострадали в результате падения строительного крана на поезд, двигавшийся из Бангкока. Среди пострадавших — годовалый ребенок.
В Таиланде по меньшей мере 22 человека погибли в результате падения строительного крана на движущийся вагон поезда, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Как отмечается, инцидент произошел около 09:00 по местному времени (04:00 по Киеву).
По официальным данным, поезд, в котором находилось по меньшей мере 195 человек, ехал из Бангкока в провинцию на северо-востоке Таиланда.
В результате столкновения пострадало по меньшей мере 80 человек, самой младшей пострадавшей была годовалая ребенок.
Один из выживших, работник поезда, вспомнил, как его и других пассажиров подбросило в воздух после того, как кран упал на транспортное средство.
Руководителя Государственной железной дороги Таиланда призвали "тщательно и всесторонне" расследовать причину аварии.
Дополнение
Смертельные аварии на стройках, пишет издание, не являются редкостью в Таиланде, отчасти из-за плохого соблюдения стандартов и правил.