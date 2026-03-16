Тріумф після десятиліть у кіно: Емі Медіган виграла "Оскар"

Київ • УНН

 • 822 перегляди

75-річна акторка випередила Ель Фаннінг та інших конкуренток на 98-й премії Оскар. У промові вона подякувала родині та команді фільму про зникнення дітей.

Тріумф після десятиліть у кіно: Емі Медіган виграла "Оскар"

Американська акторка Емі Медіган здобула нагороду в категорії "Найкраща акторка другого плану" за роль у фільмі "Зброя". Вона обійшла одразу декількох сильних конкуренток та стала переможницею престижної кінопремії, передає УНН.

Деталі

У номінації також були представлені акторки Ель Фаннінг та Інга Ібсдоттер Ліллеас за стрічку "Сентиментальна цінність", Вунмі Мосаку за фільм "Грішники", а також Теяна Тейлор, яка зіграла у картині "Одна битва за іншою".

Перемога 75-річної Медіган стала однією з помітних подій церемонії, адже акторка має багаторічну кар’єру в кіно та на телебаченні й неодноразово отримувала схвальні відгуки критиків за свої ролі. Її робота у стрічці "Зброя" також привернула увагу глядачів емоційною глибиною та переконливою акторською грою.

Для Медіган ця відзнака стала ще одним підтвердженням її майстерності та вагомого внеску у сучасний кінематограф. Варто додати, що Еммі в 2026-у році була вдруге номінована на премію "Оскар". У своїй промові акторка висловила радість від того, що вона таки здобула цю нагороду. Крім того, артистка подякувала членам команди, яка працювала над стрічкою "Зброя". Також Еммі подякувала чоловікові і доньці, зазначивши, що без них – цей успіх не був би можливий.

Зазначимо, що у центрі сюжету фільму - загадкове зникнення дітей у невеликому американському місті. Однієї ночі більшість учнів одного класу одночасно залишають свої домівки та безслідно зникають, що шокує місцеву громаду. Подія запускає розслідування, під час якого жителі намагаються зрозуміти, що сталося та хто може стояти за дивними подіями.

Нагадаємо

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголошує лауреатів 98-ї премії "Оскар". Церемонія відбувається у театрі Dolby Theatre at Ovation Hollywood у Лос-Анджелесі.

Станіслав Кармазін

КультураСвіт
Фільм
Лос-Анджелес