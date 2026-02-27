Організатори кінопремії Оскар оголосили імена нових зіркових ведучих 98-ї церемонії нагородження
Американська кіноакадемія розширила список зіркових ведучих 98-ї церемонії Оскар, що відбудеться 15 березня. До них приєдналися Кріс Еванс, Хав'єр Бардем та Демі Мур, а також минулорічні тріумфатори.
Американська кіноакадемія розширила список знаменитостей, які вручатимуть золоті статуетки на головній кіноподії року 15 березня. До команди ведучих приєдналися голлівудські зірки першої величини, серед яких Кріс Еванс, Хав'єр Бардем та Демі Мур. Урочиста церемонія, яку цьогоріч вестиме комік Конан О'Браєн, обіцяє стати однією з наймасштабніших за останні роки завдяки рекордному списку номінантів та оновленому складу учасників. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Виконавчі продюсери шоу підтвердили участь Майї Рудольф, Кумаїла Нанджіані та зірки драми "Одна битва за іншою" Чейза Інфініті у ролі презентерів нагород. За багаторічною традицією академії, на сцену також вийдуть минулорічні тріумфатори: Едрієн Броуді, Майкі Медісон, Кіран Калкін та Зої Салдан'я.
Наразі лідером за кількістю номінацій є стрічка "Грішники", яка претендує на 16 нагород, встановивши новий історичний рекорд премії.
Головні інтриги акторських номінацій та виступи наживо
Боротьба за звання найкращого актора розгорнеться між Тімоті Шаламе, Леонардо ДіКапріо та Майклом Б. Джорданом, тоді як у жіночій категорії фаворитками вважають Емму Стоун та Кейт Хадсон.
Крім офіційного вручення призів, глядачі побачать живі виступи претендентів у категорії "Найкраща пісня", зокрема виконання композицій "Golden" та "I Lied to You". Протягом наступних двох тижнів організатори обіцяють розкрити імена ще кількох таємних гостей, які доповнять зіркову палітру вечора в театрі "Долбі".
