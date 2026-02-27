Організатори кінопремії Оскар оголосили імена нових зіркових ведучих 98-ї церемонії нагородження

$43.240.02
50.960.00
ukenru
22:38 • 4016 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 10722 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 15890 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 18224 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 18386 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 30388 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 18421 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 85265 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 44442 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 51828 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
0м/с
81%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна не потребує настанов ретрансляторів "русскага міра" - Стефанчук відповів на закиди глави парламенту Грузії26 лютого, 15:45 • 5864 перегляди
Посланець путіна прибув до готелю у Женеві, де відбуваються переговори США та України - росЗМІ26 лютого, 16:55 • 4234 перегляди
Представники США та України завершили переговори у Женеві - росЗМІ26 лютого, 18:02 • 10040 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 7166 перегляди
У Сербії з’явилися графіті з образами на адресу українського посла - ЗМІ21:04 • 6236 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 30388 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 25766 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 85266 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 71683 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 76224 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 7196 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 41051 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 51300 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 53918 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 59899 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Організатори кінопремії Оскар оголосили імена нових зіркових ведучих 98-ї церемонії нагородження

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Американська кіноакадемія розширила список зіркових ведучих 98-ї церемонії Оскар, що відбудеться 15 березня. До них приєдналися Кріс Еванс, Хав'єр Бардем та Демі Мур, а також минулорічні тріумфатори.

Організатори кінопремії Оскар оголосили імена нових зіркових ведучих 98-ї церемонії нагородження

Американська кіноакадемія розширила список знаменитостей, які вручатимуть золоті статуетки на головній кіноподії року 15 березня. До команди ведучих приєдналися голлівудські зірки першої величини, серед яких Кріс Еванс, Хав'єр Бардем та Демі Мур. Урочиста церемонія, яку цьогоріч вестиме комік Конан О'Браєн, обіцяє стати однією з наймасштабніших за останні роки завдяки рекордному списку номінантів та оновленому складу учасників. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Виконавчі продюсери шоу підтвердили участь Майї Рудольф, Кумаїла Нанджіані та зірки драми "Одна битва за іншою" Чейза Інфініті у ролі презентерів нагород. За багаторічною традицією академії, на сцену також вийдуть минулорічні тріумфатори: Едрієн Броуді, Майкі Медісон, Кіран Калкін та Зої Салдан'я.

Фільм "Містер ніхто проти путіна" здобув премію BAFTA як найкраща документальна стрічка23.02.26, 00:19 • 14068 переглядiв

Наразі лідером за кількістю номінацій є стрічка "Грішники", яка претендує на 16 нагород, встановивши новий історичний рекорд премії.

Головні інтриги акторських номінацій та виступи наживо

Боротьба за звання найкращого актора розгорнеться між Тімоті Шаламе, Леонардо ДіКапріо та Майклом Б. Джорданом, тоді як у жіночій категорії фаворитками вважають Емму Стоун та Кейт Хадсон.

Крім офіційного вручення призів, глядачі побачать живі виступи претендентів у категорії "Найкраща пісня", зокрема виконання композицій "Golden" та "I Lied to You". Протягом наступних двох тижнів організатори обіцяють розкрити імена ще кількох таємних гостей, які доповнять зіркову палітру вечора в театрі "Долбі".

Політичний трилер "Одна битва за іншою" став головним тріумфатором кінопремії BAFTA у Лондоні23.02.26, 02:44 • 20591 перегляд

Степан Гафтко

КультураСвіт
Музикант
Режисер
Фільм