Політичний трилер "Одна битва за іншою" став головним тріумфатором кінопремії BAFTA у Лондоні

Стрічка режисера Пола Томаса Андерсона здобула шість нагород Британської академії кіно і телевізійних мистецтв, включаючи перемогу в категорії "Найкращий фільм". Картина також отримала відзнаки за найкращу режисуру, адаптований сценарій, операторську роботу, монтаж та чоловічу роль другого плану, яку виконав Шон Пенн. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Цей фільм - свідчення того, що ми маємо приділяти увагу кожному моменту нашої роботи, особливо коли працюємо з людьми, які борються за своє життя - заявив Пол Томас Андерсон під час отримання нагороди, вшановуючи пам'ять покійного продюсера стрічки Адама Сомнера.

Успіх британських проєктів та акторські тріумфи

Історична драма "Гамнет", що розповідає про сім'ю Вільяма Шекспіра, була визнана найкращим британським фільмом року. Виконавиця головної ролі Джессі Баклі отримала нагороду як найкраща акторка, ставши першою ірландською зіркою, що здобула перемогу в цій номінації.

Справжньою несподіванкою вечора стала перемога Роберта Арамайо у категорії "Найкращий актор" за роль у незалежній драмі "Я присягаю", де він випередив таких відомих претендентів, як Леонардо Ді Капріо та Тімоті Шаламе.

Жанрове кіно та технічні досягнення

Вампірська сага "Грішники" Раяна Куглера отримала три статуетки, серед яких нагороди за найкращий оригінальний сценарій та музику, а Вунмі Мосаку стала найкращою акторкою другого плану. Готичний горор Гільєрмо дель Торо "Франкенштейн" також здобув три технічні перемоги - за найкращий дизайн костюмів, грим та роботу художників–постановників.

Найкращим анімаційним фільмом року назвали "Зоотрополіс 2", а документальна стрічка "Містер Ніхто проти путіна" підтвердила свій статус фаворита, здобувши перемогу у своїй категорії.

