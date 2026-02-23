Політичний трилер "Одна битва за іншою" став головним тріумфатором кінопремії BAFTA у Лондоні

$43.270.00
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
19:22 • 16769 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 24194 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 31438 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 32528 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 45146 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 51258 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 41408 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 66519 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 71326 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Озброєний чоловік проник у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго та був застрелений22 лютого, 14:55 • 22459 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Київщину зросла до 17, четверо з них – діти22 лютого, 15:44 • 8256 перегляди
Королівський музичний коледж у Лондоні розмістив згадку про російський фестиваль. Українці домоглись її вилучення22 лютого, 17:39 • 5094 перегляди
У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення19:41 • 14780 перегляди
Посольство рф у Південній Кореї вивісило пропагандистський банер та спровокувало дипломатичний скандал у Сеулі21:44 • 5478 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 82879 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 92587 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 100609 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 112689 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 150768 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 40490 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 42448 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 42614 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 33784 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 36288 перегляди
Політичний трилер "Одна битва за іншою" став головним тріумфатором кінопремії BAFTA у Лондоні

Київ • УНН

 • 28 перегляди

"Одна битва за іншою" здобула 6 нагород, включаючи найкращий фільм, на британській кінопремії BAFTA

Політичний трилер "Одна битва за іншою" став головним тріумфатором кінопремії BAFTA у Лондоні

Стрічка режисера Пола Томаса Андерсона здобула шість нагород Британської академії кіно і телевізійних мистецтв, включаючи перемогу в категорії "Найкращий фільм". Картина також отримала відзнаки за найкращу режисуру, адаптований сценарій, операторську роботу, монтаж та чоловічу роль другого плану, яку виконав Шон Пенн. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Цей фільм - свідчення того, що ми маємо приділяти увагу кожному моменту нашої роботи, особливо коли працюємо з людьми, які борються за своє життя

- заявив Пол Томас Андерсон під час отримання нагороди, вшановуючи пам'ять покійного продюсера стрічки Адама Сомнера.

Успіх британських проєктів та акторські тріумфи

Історична драма "Гамнет", що розповідає про сім'ю Вільяма Шекспіра, була визнана найкращим британським фільмом року. Виконавиця головної ролі Джессі Баклі отримала нагороду як найкраща акторка, ставши першою ірландською зіркою, що здобула перемогу в цій номінації.

Українська ілюстрація серед найкращих у світі: Маргарита Вінклер здобула міжнародну нагороду10.02.26, 17:59 • 4688 переглядiв

Справжньою несподіванкою вечора стала перемога Роберта Арамайо у категорії "Найкращий актор" за роль у незалежній драмі "Я присягаю", де він випередив таких відомих претендентів, як Леонардо Ді Капріо та Тімоті Шаламе.

Жанрове кіно та технічні досягнення

Вампірська сага "Грішники" Раяна Куглера отримала три статуетки, серед яких нагороди за найкращий оригінальний сценарій та музику, а Вунмі Мосаку стала найкращою акторкою другого плану. Готичний горор Гільєрмо дель Торо "Франкенштейн" також здобув три технічні перемоги - за найкращий дизайн костюмів, грим та роботу художників–постановників.

Найкращим анімаційним фільмом року назвали "Зоотрополіс 2", а документальна стрічка "Містер Ніхто проти путіна" підтвердила свій статус фаворита, здобувши перемогу у своїй категорії.

Фільм "Містер ніхто проти путіна" здобув премію BAFTA як найкраща документальна стрічка23.02.26, 00:19 • 1746 переглядiв

Степан Гафтко

КультураСвіт
Режисер
Фільм
Ассошіейтед Прес
Лондон