Українська ілюстрація серед найкращих у світі: Маргарита Вінклер здобула міжнародну нагороду

Українська ілюстраторка та дизайнерка книжкових обкладинок Маргарита Вінклер здобула перемогу у міжнародному конкурсі на відзначення найкращих візуальних робіт Annual Illustration Competition від видання Communication Arts. Про це Вінклер повідомила на своїй інстаграм-сторінці, передає УНН.

Деталі

Премію вручають уже 67-й рік поспіль. Маргариту Вінклер журі відзначили за її цикл ілюстрацій до "тихої" книжки Homebound (Повернення додому). Італійські читачі побачили видання ще у листопаді 2025 року, книжка вийшла у видавництві Orecchio Acerbo під назвою Tornando a casa і стала першою опублікованою роботою художниці.

З радістю поділюся, що ця серія ілюстрацій з моєї книги Homebound стала серед переможців 67-го щорічного конкурсу ілюстрацій з комунікаційним мистецтвом - написала Маргарита Вінклер.

Додатково

Маргарита Вінклер – українська ілюстраторка, дизайнерка книжкових обкладинок і анімації. У професії з 2016 року, та вже співпрацює з українськими й іноземними видавництвами та організаціями.

Міжнародний конкурс на відзначення найкращих візуальних робіт року Annual Illustration Competition проводиться щорічно виданням Communication Arts. Це один з найвідоміших у світі журналів про ринок візуальних комунікацій, що з 1959 року публікує матеріали за темами ілюстрації, графічного дизайну, реклами, інтерактивних медіа.

Нагадаємо

