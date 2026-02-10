Українська ілюстрація серед найкращих у світі: Маргарита Вінклер здобула міжнародну нагороду

$43.030.02
Ексклюзив
15:55 • 274 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 6578 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 13008 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 11335 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 16310 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 15890 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26295 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 34994 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30735 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 27990 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
Посол США в НАТО заперечив встановлення Вашингтоном дедлайну для мирних переговорів після слів Зеленського10 лютого, 08:13 • 8692 перегляди
Заборона Владиславу Гераскевичу використати шолом із зображенням вбитих спортсменів: реакція НОК України не забариласьPhoto10 лютого, 08:41 • 5834 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo10 лютого, 08:49 • 17930 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 12452 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 5156 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 5162 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 34826 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 42841 перегляди
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Тімур Міндіч
Олексій Гончаренко
Олег Кіпер
Україна
Село
Сполучені Штати Америки
Мілан
Донецька область
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 17909 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 19590 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 19642 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 45744 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 47670 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

Українська ілюстрація серед найкращих у світі: Маргарита Вінклер здобула міжнародну нагороду

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Маргарита Вінклер, українська ілюстраторка, перемогла у 67-му щорічному конкурсі Annual Illustration Competition від Communication Arts. Її відзначили за цикл ілюстрацій до книжки "Homebound", виданої в Італії у листопаді 2025 року.

Українська ілюстрація серед найкращих у світі: Маргарита Вінклер здобула міжнародну нагороду

Українська ілюстраторка та дизайнерка книжкових обкладинок Маргарита Вінклер здобула перемогу у міжнародному конкурсі на відзначення найкращих візуальних робіт Annual Illustration Competition від видання Communication Arts. Про це Вінклер повідомила на своїй інстаграм-сторінці, передає УНН.

Деталі

Премію вручають уже 67-й рік поспіль. Маргариту Вінклер журі відзначили за її цикл ілюстрацій до "тихої" книжки Homebound (Повернення додому). Італійські читачі побачили видання ще у листопаді 2025 року, книжка вийшла у видавництві Orecchio Acerbo під назвою Tornando a casa і стала першою опублікованою роботою художниці.

З радістю поділюся, що ця серія ілюстрацій з моєї книги Homebound  стала серед переможців 67-го щорічного конкурсу ілюстрацій з комунікаційним мистецтвом 

- написала Маргарита Вінклер.

Додатково

Маргарита Вінклер – українська ілюстраторка, дизайнерка книжкових обкладинок і анімації. У професії з 2016 року, та вже співпрацює з українськими й іноземними видавництвами та організаціями.

Міжнародний конкурс на відзначення найкращих візуальних робіт року Annual Illustration Competition проводиться щорічно виданням Communication Arts. Це один з найвідоміших у світі журналів про ринок візуальних комунікацій, що з 1959 року публікує матеріали за темами ілюстрації, графічного дизайну, реклами, інтерактивних медіа.

Нагадаємо

Український режисер Мстислав Чернов здобув нагороду Гільдії режисерів Америки за документальний фільм "2000 метрів до Андріївки". Це вже друга його перемога від цієї Гільдії, першу він отримав у 2023 році.

Алла Кіосак

Культура
Режисер
Фільм