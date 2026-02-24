росія хоче до кінця березня окупувати всю Донеччину - Паліса

$43.300.02
18:45
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26
Аудитори США опублікували звіт щодо українських грантових активістів: перетворили реформи на власний заробіток, – адвокат24 лютого, 14:46
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59
Зеленський пояснив, через які слова Трампа переговори про мир в Україні загальмували15:38
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Білорусь
Латвія
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto19:45
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02
росія хоче до кінця березня окупувати всю Донеччину - Паліса

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що росія до кінця березня – початку квітня прагне вийти на адмінкордони Донецької області та просунутися в Запорізькій і Дніпропетровській. Також ворог не полишає намірів щодо буферної зони у Сумській та Харківській областях.

росія хоче до кінця березня окупувати всю Донеччину - Паліса

росія до кінця березня початку квітня хоче вийти на адміністративні межі Донецької області, а також максимально просунутися у Запорізькій і Дніпропетровській області. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса в ефірі телемарафону, передає УНН

Плани його (ворога - ред.) очевидні. Він ставить собі за мету до кінця березня початку квітня вийти на адміністративні межі Донецької області. Також максимально просунутися у Запорізькій і Дніпропетровській області. Плюс не полишає намірів створення буферної зони вздовж кордону у Сумській і Харківській областях. За можливого успіху, до кінця року противник намагатиметься розвинути наступ для захоплення або створення умов для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і в подальшому Одеси. Я не бачу станом на зараз можливості реалізації цих планів у противника в найближчих півроку 

- сказав Паліса.

Нагадаємо 

Україна відчуває гостру нестачу особового складу та озброєння на ключових ділянках фронту, що створює ризики для стримування російського наступу. Для перелому ситуації Києву необхідно мобілізувати близько 250 тисяч військовослужбовців.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика