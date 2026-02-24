росія хоче до кінця березня окупувати всю Донеччину - Паліса
Київ • УНН
Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що росія до кінця березня – початку квітня прагне вийти на адмінкордони Донецької області та просунутися в Запорізькій і Дніпропетровській. Також ворог не полишає намірів щодо буферної зони у Сумській та Харківській областях.
росія до кінця березня початку квітня хоче вийти на адміністративні межі Донецької області, а також максимально просунутися у Запорізькій і Дніпропетровській області. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса в ефірі телемарафону, передає УНН.
Плани його (ворога - ред.) очевидні. Він ставить собі за мету до кінця березня початку квітня вийти на адміністративні межі Донецької області. Також максимально просунутися у Запорізькій і Дніпропетровській області. Плюс не полишає намірів створення буферної зони вздовж кордону у Сумській і Харківській областях. За можливого успіху, до кінця року противник намагатиметься розвинути наступ для захоплення або створення умов для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і в подальшому Одеси. Я не бачу станом на зараз можливості реалізації цих планів у противника в найближчих півроку
Нагадаємо
Україна відчуває гостру нестачу особового складу та озброєння на ключових ділянках фронту, що створює ризики для стримування російського наступу. Для перелому ситуації Києву необхідно мобілізувати близько 250 тисяч військовослужбовців.