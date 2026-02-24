россия хочет оккупировать всю Донецкую область до конца марта – Палиса
Киев • УНН
россия до конца марта – начала апреля хочет выйти на административные границы Донецкой области, а также максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса в эфире телемарафона, передает УНН.
Планы его (врага - ред.) очевидны. Он ставит себе целью до конца марта – начала апреля выйти на административные границы Донецкой области. Также максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях. Плюс не оставляет намерений создания буферной зоны вдоль границы в Сумской и Харьковской областях. При возможном успехе, до конца года противник будет пытаться развить наступление для захвата или создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем Одессы. Я не вижу по состоянию на сейчас возможности реализации этих планов у противника в ближайшие полгода
Украина испытывает острую нехватку личного состава и вооружения на ключевых участках фронта, что создает риски для сдерживания российского наступления. Для перелома ситуации Киеву необходимо мобилизовать около 250 тысяч военнослужащих.