россия хочет оккупировать всю Донецкую область до конца марта – Палиса

18:45 • 4510 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 8192 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 7824 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 8790 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 10757 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 12410 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 13303 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 12768 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 22975 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13486 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 17403 просмотра
Аудиторы США опубликовали отчет об украинских грантовых активистах: превратили реформы в собственный заработок, – адвокат24 февраля, 14:46 • 6424 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 11768 просмотра
Зеленский объяснил, из-за каких слов Трампа переговоры о мире в Украине затормозили15:38 • 3802 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 7934 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 22978 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 34152 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 52453 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 70903 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 73736 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Беларусь
Латвия
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto19:45 • 1570 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 8046 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 11821 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 17454 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 27643 просмотра
Техника
Дипломатка
Отопление
Золото
Х-47М2 "Кинжал"

россия хочет оккупировать всю Донецкую область до конца марта – Палиса

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что Россия до конца марта – начала апреля стремится выйти на админграницы Донецкой области и продвинуться в Запорожской и Днепропетровской. Также враг не оставляет намерений по буферной зоне в Сумской и Харьковской областях.

россия хочет оккупировать всю Донецкую область до конца марта – Палиса

россия до конца марта – начала апреля хочет выйти на административные границы Донецкой области, а также максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса в эфире телемарафона, передает УНН

Планы его (врага - ред.) очевидны. Он ставит себе целью до конца марта – начала апреля выйти на административные границы Донецкой области. Также максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях. Плюс не оставляет намерений создания буферной зоны вдоль границы в Сумской и Харьковской областях. При возможном успехе, до конца года противник будет пытаться развить наступление для захвата или создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем Одессы. Я не вижу по состоянию на сейчас возможности реализации этих планов у противника в ближайшие полгода 

- сказал Палиса.

Напомним 

Украина испытывает острую нехватку личного состава и вооружения на ключевых участках фронта, что создает риски для сдерживания российского наступления. Для перелома ситуации Киеву необходимо мобилизовать около 250 тысяч военнослужащих.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика