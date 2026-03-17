МВФ стурбований фінансуванням України через затримки в парламенті

Київ • УНН

 • 18 перегляди

МВФ занепокоєний через зволікання депутатів із підвищенням податків для бізнесу та населення. Це ставить під загрозу отримання траншів на 8,1 млрд доларів.

МВФ стурбований фінансуванням України через затримки в парламенті

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо подальшого фінансування України в межах програми на 8,1 млрд доларів через затягування необхідних рішень у Верховній Раді. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Українські депутати мають до кінця березня ухвалити пакет змін, який передбачає підвищення податків для бізнесу та населення. Саме ці кроки є умовою для отримання наступних траншів допомоги.

Ризик втрати фінансування

Наразі парламент не розглянув частину ключових ініціатив, що створює ризик блокування програми.

Можу сказати, що я стурбована

– заявила постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано.

Україна вже отримала 1,5 млрд доларів у межах нової програми, однак подальші виплати залежать від виконання умов.

Напруга між владою і депутатами

Ситуація ускладнюється політичними розбіжностями. Частина депутатів не підтримує запропоновані зміни, попри тиск з боку влади.

Президент Володимир Зеленський різко відреагував на затримки: "Якщо ви не служите державі в парламенті, то служіть державі на передовій".

Чому це критично

Затримки відбуваються на тлі фінансових ризиків – Україна може зіткнутися з дефіцитом коштів уже в найближчі місяці. Ситуацію ускладнює і блокування частини допомоги ЄС.

У разі браку фінансування уряд може вдатися до прямого фінансування через Нацбанк, як це вже було на початку повномасштабної війни.

У МВФ планують найближчим часом провести переговори з українськими депутатами, щоб розблокувати процес ухвалення рішень.

Степан Гафтко

Економіка
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Міжнародний валютний фонд
Верховна Рада України
Bloomberg
Володимир Зеленський
Україна