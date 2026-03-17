МВФ стурбований фінансуванням України через затримки в парламенті

МВФ занепокоєний через зволікання депутатів із підвищенням податків для бізнесу та населення. Це ставить під загрозу отримання траншів на 8,1 млрд доларів.

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо подальшого фінансування України в межах програми на 8,1 млрд доларів через затягування необхідних рішень у Верховній Раді. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН. Деталі Українські депутати мають до кінця березня ухвалити пакет змін, який передбачає підвищення податків для бізнесу та населення. Саме ці кроки є умовою для отримання наступних траншів допомоги. Ризик втрати фінансування Наразі парламент не розглянув частину ключових ініціатив, що створює ризик блокування програми. Можу сказати, що я стурбована – заявила постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано. Україна вже отримала 1,5 млрд доларів у межах нової програми, однак подальші виплати залежать від виконання умов. Напруга між владою і депутатами Ситуація ускладнюється політичними розбіжностями. Частина депутатів не підтримує запропоновані зміни, попри тиск з боку влади. Кредит МВФ дав ЄС час подолати вето Угорщини щодо кредиту Києву в розмірі €90 млрд Президент Володимир Зеленський різко відреагував на затримки: "Якщо ви не служите державі в парламенті, то служіть державі на передовій". Чому це критично Затримки відбуваються на тлі фінансових ризиків – Україна може зіткнутися з дефіцитом коштів уже в найближчі місяці. Ситуацію ускладнює і блокування частини допомоги ЄС. У разі браку фінансування уряд може вдатися до прямого фінансування через Нацбанк, як це вже було на початку повномасштабної війни. У МВФ планують найближчим часом провести переговори з українськими депутатами, щоб розблокувати процес ухвалення рішень. Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ