Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мир
Київ • УНН
Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні". Її підтримали 107 держав, 12 були проти, 51 утрималася.
Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні", ініційовану українською стороною. Рішення стало черговим сигналом міжнародної підтримки України на тлі триваючої російської агресії Резолюцію було ухвалено під час 11-го надзвичайного спеціального засідання сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.
Деталі
За результатами голосування документ підтримали 107 держав-членів Організації Об’єднаних Націй, проти висловилися 12 країн, ще 51 держава утрималася.
Я вітаю сьогоднішнє ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Підтримка тривалого миру в Україні", ініційованої Україною. У визначальні моменти міжнародна спільнота має бути чіткою у своїй позиції. Сьогодні саме такий момент
Андрій Сибіга також подякував країнам, які підтримали резолюцію, та зазначив, що Україна й надалі діятиме в межах міжнародного права.
Ми вдячні всім 107 державам-членам, які підтримали цей чіткий сигнал. Ми діятимемо твердо і послідовно – задля досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права
Нагадаємо
Генеральна Асамблея ООН відновила надзвичайну спеціальну сесію для обговорення правових та політичних аспектів агресії росії проти України. Рішення ухвалене на запит України та Латвії.