Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мир

$43.300.02
51.010.09
ukenru
17:32 • 62 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 3114 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 7736 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 10373 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 10790 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 18180 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 12696 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 30193 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 21031 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 19021 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.8м/с
91%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії" 24 лютого, 07:43 • 8078 перегляди
Зеленський заговорив про завершення найбільшої війни з часів Другої світової - FT24 лютого, 07:58 • 4812 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo24 лютого, 09:17 • 15975 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 20964 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 12259 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 18183 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 30195 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 48869 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 67899 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 70886 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Денис Шмигаль
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Білорусь
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 2142 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 4692 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 12299 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 26178 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 23908 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Техніка
Опалення
Ракетний комплекс "Тор"
Financial Times

Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мир

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні". Її підтримали 107 держав, 12 були проти, 51 утрималася.

Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мир

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні", ініційовану українською стороною. Рішення стало черговим сигналом міжнародної підтримки України на тлі триваючої російської агресії Резолюцію було ухвалено під час 11-го надзвичайного спеціального засідання сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН.

Деталі

За результатами голосування документ підтримали 107 держав-членів Організації Об’єднаних Націй, проти висловилися 12 країн, ще 51 держава утрималася.

Я вітаю сьогоднішнє ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Підтримка тривалого миру в Україні", ініційованої Україною. У визначальні моменти міжнародна спільнота має бути чіткою у своїй позиції. Сьогодні саме такий момент

– заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга також подякував країнам, які підтримали резолюцію, та зазначив, що Україна й надалі діятиме в межах міжнародного права.

Ми вдячні всім 107 державам-членам, які підтримали цей чіткий сигнал. Ми діятимемо твердо і послідовно – задля досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права

– додав міністр.

Нагадаємо

Генеральна Асамблея ООН відновила надзвичайну спеціальну сесію для обговорення правових та політичних аспектів агресії росії проти України. Рішення ухвалене на запит України та Латвії.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральна Асамблея ООН
Андрій Сибіга
Латвія
Організація Об'єднаних Націй
Україна