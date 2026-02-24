$43.300.02
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 5530 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 10389 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 11761 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 11860 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 19813 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13011 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 31301 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 21125 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 19078 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
публикации
Эксклюзивы
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном мире

Киев • УНН

 • 1510 просмотра

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Поддержка прочного мира в Украине". Ее поддержали 107 государств, 12 были против, 51 воздержалось.

Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном мире

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Поддержка прочного мира в Украине», инициированную украинской стороной. Решение стало очередным сигналом международной поддержки Украины на фоне продолжающейся российской агрессии. Резолюция была принята во время 11-го чрезвычайного специального заседания сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.

Детали

По результатам голосования документ поддержали 107 государств-членов Организации Объединенных Наций, против высказались 12 стран, еще 51 государство воздержалось.

Я приветствую сегодняшнее принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Поддержка прочного мира в Украине», инициированной Украиной. В определяющие моменты международное сообщество должно быть четким в своей позиции. Сегодня именно такой момент

– заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига также поблагодарил страны, поддержавшие резолюцию, и отметил, что Украина и в дальнейшем будет действовать в рамках международного права.

Мы благодарны всем 107 государствам-членам, которые поддержали этот четкий сигнал. Мы будем действовать твердо и последовательно – для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом

– добавил министр.

Напомним

Генеральная Ассамблея ООН возобновила чрезвычайную специальную сессию для обсуждения правовых и политических аспектов агрессии России против Украины. Решение принято по запросу Украины и Латвии.

Андрей Тимощенков

Военное положение
Военное положение
Война в Украине
Генеральная Ассамблея ООН
Андрей Сибига
Латвия
Организация Объединенных Наций
Украина