Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном мире
Киев • УНН
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Поддержка прочного мира в Украине», инициированную украинской стороной. Решение стало очередным сигналом международной поддержки Украины на фоне продолжающейся российской агрессии. Резолюция была принята во время 11-го чрезвычайного специального заседания сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН.
Детали
По результатам голосования документ поддержали 107 государств-членов Организации Объединенных Наций, против высказались 12 стран, еще 51 государство воздержалось.
Я приветствую сегодняшнее принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Поддержка прочного мира в Украине», инициированной Украиной. В определяющие моменты международное сообщество должно быть четким в своей позиции. Сегодня именно такой момент
Андрей Сибига также поблагодарил страны, поддержавшие резолюцию, и отметил, что Украина и в дальнейшем будет действовать в рамках международного права.
Мы благодарны всем 107 государствам-членам, которые поддержали этот четкий сигнал. Мы будем действовать твердо и последовательно – для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом
Напомним
Генеральная Ассамблея ООН возобновила чрезвычайную специальную сессию для обсуждения правовых и политических аспектов агрессии России против Украины. Решение принято по запросу Украины и Латвии.