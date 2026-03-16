Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обязан помогать Украине, отметив, что бывший президент Джо Байден делал это, поскольку его обманули. Об этом Трамп заявил во время обеда с членами совета директоров Центра Трампа-Кеннеди, передает УНН.

Как заявил Трамп, США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его "обманули", добавив, что тот факт, что страны НАТО не хотят обеспечивать безопасность в Ормузском проливе, является "ужасным" фактом, подчеркнув, что США "работают" с Альянсом по Украине.

И все это – чтобы защищать вас. Я имею в виду, мы защищаем их. Мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Нам не обязательно это делать, но мы это сделали. Ну, это сделал Байден. Я должен быть с вами честным. Это правда. Байдена полностью обвели вокруг пальца. Но мы работали с ними по Украине. Нам не нужно работать с ними по Украине. А потом они говорят нам, что у нас есть минный корабль поблизости, и они не хотят этого делать. Я думаю, это ужасно - сказал Трамп.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил, что НАТО столкнется с "очень плохим будущим", если союзники не помогут США в Иране.