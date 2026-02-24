$43.300.02
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 5606 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 6890 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 14506 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 11667 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 27622 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20540 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18725 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18164 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 16726 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
Генасамблея ООН відновила надзвичайну сесію щодо агресії рф проти України

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Генеральна Асамблея ООН відновила 11-ту надзвичайну спеціальну сесію для обговорення правових та політичних аспектів агресії росії проти України. Рішення ухвалене на запит України та Латвії.

Генасамблея ООН відновила надзвичайну сесію щодо агресії рф проти України
Фото: pixabay

Генеральна Асамблея ООН відновила 11-ту надзвичайну спеціальну сесію для обговорення правових та політичних аспектів агресії росії проти України. Про це йшлося під час засідання Генасамблеї, передає УНН.

Деталі

Підставою для відновлення роботи сесії стало звернення України та Латвії. Відповідний лист із проханням поновити надзвичайну спеціальну сесію було надіслано президенту Генеральної Асамблеї представниками двох держав 18 лютого 2026 року.

Також було наголошено, що рішення про поновлення роботи ухвалене відповідно до попередньої резолюції Генеральної Асамблеї, яка дозволяла відновити сесію на запит держав-членів.

Очікується, що в межах відновленої сесії країни-члени ООН розглянуть подальші кроки міжнародної спільноти у відповідь на триваючу агресію росії проти України, а також правові механізми притягнення рф до відповідальності.

Нагадаємо

Організація Об'єднаних Націй опинилася під загрозою фінансової кризи. США сплатили лише близько 160 мільйонів доларів із понад 4 мільярдів доларів боргу.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Генеральна Асамблея ООН
Латвія
Організація Об'єднаних Націй
Сполучені Штати Америки
Україна