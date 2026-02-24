Генасамблея ООН відновила надзвичайну сесію щодо агресії рф проти України
Київ • УНН
Генеральна Асамблея ООН відновила 11-ту надзвичайну спеціальну сесію для обговорення правових та політичних аспектів агресії росії проти України. Рішення ухвалене на запит України та Латвії.
Генеральна Асамблея ООН відновила 11-ту надзвичайну спеціальну сесію для обговорення правових та політичних аспектів агресії росії проти України. Про це йшлося під час засідання Генасамблеї, передає УНН.
Деталі
Підставою для відновлення роботи сесії стало звернення України та Латвії. Відповідний лист із проханням поновити надзвичайну спеціальну сесію було надіслано президенту Генеральної Асамблеї представниками двох держав 18 лютого 2026 року.
Також було наголошено, що рішення про поновлення роботи ухвалене відповідно до попередньої резолюції Генеральної Асамблеї, яка дозволяла відновити сесію на запит держав-членів.
Очікується, що в межах відновленої сесії країни-члени ООН розглянуть подальші кроки міжнародної спільноти у відповідь на триваючу агресію росії проти України, а також правові механізми притягнення рф до відповідальності.
Нагадаємо
Організація Об'єднаних Націй опинилася під загрозою фінансової кризи. США сплатили лише близько 160 мільйонів доларів із понад 4 мільярдів доларів боргу.