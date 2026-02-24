США сплатили менше 5% внесків до ООН – у Генасамблеї закликають погасити борг повністю

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
12:55 • 1904 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 4128 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 19996 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 17635 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 17025 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 17147 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 16158 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 22492 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40668 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30965 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
Популярнi новини
Донька Гаріка Корогодського розповіла, чому пішла на військову службу24 лютого, 04:30 • 7026 перегляди
РНБО: росія здійснила свідому диверсію проти Угорщини та Словаччини, вдаривши по нафтопроводу "Дружба"24 лютого, 05:31 • 4944 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto24 лютого, 07:05 • 20484 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo09:17 • 9136 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень09:44 • 13746 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 1904 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 19997 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 42683 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 62387 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 65635 перегляди
УНН Lite
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 3142 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 23326 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 21126 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 21863 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 39992 перегляди
США сплатили менше 5% внесків до ООН – у Генасамблеї закликають погасити борг повністю

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Організація Об'єднаних Націй опинилася під загрозою фінансової кризи. США сплатили лише близько 160 мільйонів доларів із понад 4 мільярдів доларів боргу.

США сплатили менше 5% внесків до ООН – у Генасамблеї закликають погасити борг повністю

Організація Об’єднаних Націй опинилася під загрозою фінансової кризи через несплату обов’язкових внесків, зокрема з боку Сполучених Штатів – найбільшого донора організації. Про це пише Reuters, передає УНН.

Голова Генеральної асамблеї ООН закликала США сплатити членські внески в повному обсязі після того, як Вашингтон здійснив лише частковий платіж.

За даними ООН, Сполучені Штати перерахували близько 160 мільйонів доларів із понад 4 мільярдів доларів, які вони заборгували організації. Таким чином, сплачено менш ніж 5% від загальної суми.

Кожна держава-член зобов’язана сплачувати свій внесок повністю і вчасно, а 160 мільйонів доларів – це, очевидно, не повна сума 

– заявила вона під час брифінгу в Женеві.

Раніше генеральний секретар ООН попередив, що організація стикається з неминучою фінансовою кризою через системну несплату внесків.

Коментуючи можливе зниження ролі ООН на тлі нових ініціатив США у сфері безпеки, вона зазначила, що такі формати можуть застосовуватися лише в окремих випадках, зокрема щодо ситуації в Газі.

У всіх інших питаннях миру та безпеки існує міжнародна інституція і легітимний орган – Організація Об’єднаних Націй 

– наголосила вона.

Нагадаємо

США запровадили тимчасове глобальне мито у 10% терміном на 150 днів після скасування Верховним судом попередніх тарифних обмежень. Президент Трамп планує підвищити ставку до 15% пізніше, але терміни не уточнюються.

