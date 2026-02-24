США сплатили менше 5% внесків до ООН – у Генасамблеї закликають погасити борг повністю
Київ • УНН
Організація Об'єднаних Націй опинилася під загрозою фінансової кризи. США сплатили лише близько 160 мільйонів доларів із понад 4 мільярдів доларів боргу.
Організація Об’єднаних Націй опинилася під загрозою фінансової кризи через несплату обов’язкових внесків, зокрема з боку Сполучених Штатів – найбільшого донора організації. Про це пише Reuters, передає УНН.
Голова Генеральної асамблеї ООН закликала США сплатити членські внески в повному обсязі після того, як Вашингтон здійснив лише частковий платіж.
За даними ООН, Сполучені Штати перерахували близько 160 мільйонів доларів із понад 4 мільярдів доларів, які вони заборгували організації. Таким чином, сплачено менш ніж 5% від загальної суми.
Кожна держава-член зобов’язана сплачувати свій внесок повністю і вчасно, а 160 мільйонів доларів – це, очевидно, не повна сума
Раніше генеральний секретар ООН попередив, що організація стикається з неминучою фінансовою кризою через системну несплату внесків.
Коментуючи можливе зниження ролі ООН на тлі нових ініціатив США у сфері безпеки, вона зазначила, що такі формати можуть застосовуватися лише в окремих випадках, зокрема щодо ситуації в Газі.
У всіх інших питаннях миру та безпеки існує міжнародна інституція і легітимний орган – Організація Об’єднаних Націй
