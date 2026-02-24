$43.300.02
Эксклюзив
12:55 • 2572 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 4658 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТЗ подразделения "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с использованием ATACMS
Эксклюзив
09:05 • 20426 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 17879 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 17217 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 17257 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
24 февраля, 06:54 • 16244 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 22524 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 40711 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 30998 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
США выплатили менее 5% взносов в ООН – в Генассамблее призывают погасить долг полностью

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Организация Объединенных Наций оказалась под угрозой финансового кризиса. США выплатили лишь около 160 миллионов долларов из более чем 4 миллиардов долларов долга.

США выплатили менее 5% взносов в ООН – в Генассамблее призывают погасить долг полностью

Организация Объединенных Наций оказалась под угрозой финансового кризиса из-за неуплаты обязательных взносов, в частности со стороны Соединенных Штатов – крупнейшего донора организации. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Председатель Генеральной ассамблеи ООН призвала США уплатить членские взносы в полном объеме после того, как Вашингтон осуществил лишь частичный платеж.

По данным ООН, Соединенные Штаты перечислили около 160 миллионов долларов из более чем 4 миллиардов долларов, которые они задолжали организации. Таким образом, уплачено менее 5% от общей суммы.

Каждое государство-член обязано уплачивать свой взнос полностью и своевременно, а 160 миллионов долларов – это, очевидно, не полная сумма 

– заявила она во время брифинга в Женеве.

Ранее генеральный секретарь ООН предупредил, что организация сталкивается с неминуемым финансовым кризисом из-за системной неуплаты взносов.

Комментируя возможное снижение роли ООН на фоне новых инициатив США в сфере безопасности, она отметила, что такие форматы могут применяться лишь в отдельных случаях, в частности относительно ситуации в Газе.

Во всех других вопросах мира и безопасности существует международный институт и легитимный орган – Организация Объединенных Наций 

– подчеркнула она.

Напомним

США ввели временную глобальную пошлину в 10% сроком на 150 дней после отмены Верховным судом предыдущих тарифных ограничений. Президент Трамп планирует повысить ставку до 15% позже, но сроки не уточняются.

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Государственный бюджет
Женева
Reuters
Организация Объединенных Наций
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Сектор Газа