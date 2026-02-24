США выплатили менее 5% взносов в ООН – в Генассамблее призывают погасить долг полностью

Организация Объединенных Наций оказалась под угрозой финансового кризиса из-за неуплаты обязательных взносов, в частности со стороны Соединенных Штатов – крупнейшего донора организации. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Председатель Генеральной ассамблеи ООН призвала США уплатить членские взносы в полном объеме после того, как Вашингтон осуществил лишь частичный платеж.

По данным ООН, Соединенные Штаты перечислили около 160 миллионов долларов из более чем 4 миллиардов долларов, которые они задолжали организации. Таким образом, уплачено менее 5% от общей суммы.

Каждое государство-член обязано уплачивать свой взнос полностью и своевременно, а 160 миллионов долларов – это, очевидно, не полная сумма – заявила она во время брифинга в Женеве.

Ранее генеральный секретарь ООН предупредил, что организация сталкивается с неминуемым финансовым кризисом из-за системной неуплаты взносов.

Комментируя возможное снижение роли ООН на фоне новых инициатив США в сфере безопасности, она отметила, что такие форматы могут применяться лишь в отдельных случаях, в частности относительно ситуации в Газе.

Во всех других вопросах мира и безопасности существует международный институт и легитимный орган – Организация Объединенных Наций – подчеркнула она.

